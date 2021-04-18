Сводка эпидситуации в Казахстане на 17 апреля

За прошедшие сутки зарегистрировано 2822 новых случая заболевания COVID-19. Всего в стране подтверждено 284 173 случаев, из них:
в Алматы - 44909 (+680),
в городе Нур-Султан - 38696 (+653),
в ВКО - 23696 (+98),
в Атырауской области - 20458 (+119),
в Карагандинской области - 20309 (+205),
в Павлодарской области - 19744 (+35),
в ЗКО - 16956 (+114),
в Акмолинской области - 16660 (+89),
в Алматинской области - 18061 (+248),
в Костанайской области - 14336 (+29),
в СКО - 13534 (+43),
в Шымкенте - 8055 (+121),
в Актюбинской области - 7284 (+161),
в Жамбылской области - 6998 (+41),
в Мангистауской области - 4929 (+76),
в Туркестанской области - 4843 (+35),
в Кызылординской области - 4705 (+75).
В Казахстане за сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 2892 человека. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 244 517 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 17 апреля лечение от коронавируса продолжают получать 36 757 человек (36 292 КВИ+ и 465 КВИ-), из них в стационарах находятся 12 933 пациента, на амбулаторном уровне - 23 824 пациента. В тяжелом состоянии - 641 пациент, в состоянии крайней степени тяжести - 159 пациентов и на аппарате ИВЛ - 107 человек.
На 15 апреля 2021 года зарегистрировано 68 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 6 человек скончались. От пневмонии выздоровели 72 человека.
Всего с 1 августа 2020 года зарегистрировано 51 763 человек с отрицательным тестом на КВИ, 748 человек скончались и 50 550 - выздоровели.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 апреля, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.
В "желтой" зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Мангистауская области.
В "зеленой" зоне: Костанайская и Туркестанская области.
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