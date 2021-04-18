Сводка эпидситуации в Казахстане на 17 апреля

НУР-СУЛТАН. 17 АПРЕЛЯ - По состоянию на 23.59 16 апреля в Казахстане зарегистрировано 284 173 случая коронавирусной инфекции с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2822 новых случая заболевания COVID-19. Всего в стране подтверждено 284 173 случаев, из них:

в Алматы - 44909 (+680),

в городе Нур-Султан - 38696 (+653),

в ВКО - 23696 (+98),

в Атырауской области - 20458 (+119),

в Карагандинской области - 20309 (+205),

в Павлодарской области - 19744 (+35),

в ЗКО - 16956 (+114),

в Акмолинской области - 16660 (+89),

в Алматинской области - 18061 (+248),

в Костанайской области - 14336 (+29),

в СКО - 13534 (+43),

в Шымкенте - 8055 (+121),

в Актюбинской области - 7284 (+161),

в Жамбылской области - 6998 (+41),

в Мангистауской области - 4929 (+76),

в Туркестанской области - 4843 (+35),

в Кызылординской области - 4705 (+75).

В Казахстане за сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 2892 человека. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 244 517 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.





На 17 апреля лечение от коронавируса продолжают получать 36 757 человек (36 292 КВИ+ и 465 КВИ-), из них в стационарах находятся 12 933 пациента, на амбулаторном уровне - 23 824 пациента. В тяжелом состоянии - 641 пациент, в состоянии крайней степени тяжести - 159 пациентов и на аппарате ИВЛ - 107 человек.





На 15 апреля 2021 года зарегистрировано 68 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 6 человек скончались. От пневмонии выздоровели 72 человека.





Всего с 1 августа 2020 года зарегистрировано 51 763 человек с отрицательным тестом на КВИ, 748 человек скончались и 50 550 - выздоровели.





Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 апреля, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.





В "желтой" зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Мангистауская области.





В "зеленой" зоне: Костанайская и Туркестанская области.

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