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Сводка эпидситуации в Казахстане на 17 декабря

17.12.2020 209494
Сводка эпидситуации в Казахстане на 17 декабря
Нур-Султан. 17 декабря. Kazakhstan Today - Общее число заболевших коронавирусом в Казахстане составило 144 523 человека, передает Kazakhstan Today. 
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 788 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 
 
В разрезе регионов: 
 
 в ВКО - 18 023 (+69);
 
 в городе Нур-Султане - 17 378 (+111);
 
 в городе Алматы - 17 278 (+77);
 
 в Атырауской области - 12 283 (+77);
 
 в Карагандинской области - 11 571 (+30);
 
 в ЗКО - 8672 (+27);
 
 в Павлодарской области - 7973 (+88);
 
 в СКО - 7709 (+65);
 
 в Костанайской области - 6609 (+70);
 
 в Алматинской области - 6362 (+49);
 
 в Акмолинской области - 6399 (+59);
 
 в городе Шымкенте - 5447 (+4);
 
 в Жамбылской области - 4795 (+33);
 
 в Актюбинской области - 3600 (+12);
 
 в Туркестанской области - 3559 (+5);
 
 в Мангистауской области - 3529 (+10);
 
 в Кызылординской области - 3336 (+2).
 
За прошедшие сутки в Казахстане от коронавирусной инфекции выздоровели 746 человек.

На 17 декабря лечение от КВИ продолжают получать 25 2316 человек (13 393 КВИ+ и 11 923 КВИ-), из них в стационарах находится - 4238 пациентов, на амбулаторном уровне - 21 078 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 229 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 39 пациентов; на аппарате ИВЛ - 42 пациента, сообщили в Минздраве.

Кроме того, за прошедшие сутки было зарегистрировано 159 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19. За сутки выздоровели 158 человек. С 1 августа зарегистрировано: заболевших - 44 314, случаев с летальным исходом - 466, всего выздоровели - 31 925 человек.

Также стало известно, что с 18 декабря по периметру Карагандинской области будут сняты санитарные посты. Соответствующее постановление подписал главный государственный санврач региона.

Кроме того, в Шымкенте продлили карантин до 11 января 2021 года. Согласно постановлению главного госсанврача, в городе запрещены массовые мероприятия, торжества, ограничивается передвижение лиц старше 65 лет. 
 

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