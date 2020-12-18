Сводка эпидситуации в Казахстане на 17 декабря

Нур-Султан. 17 декабря. Kazakhstan Today - Общее число заболевших коронавирусом в Казахстане составило 144 523 человека, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 788 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

в ВКО - 18 023 (+69);

в городе Нур-Султане - 17 378 (+111);

в городе Алматы - 17 278 (+77);

в Атырауской области - 12 283 (+77);

в Карагандинской области - 11 571 (+30);

в ЗКО - 8672 (+27);

в Павлодарской области - 7973 (+88);

в СКО - 7709 (+65);

в Костанайской области - 6609 (+70);

в Алматинской области - 6362 (+49);

в Акмолинской области - 6399 (+59);

в городе Шымкенте - 5447 (+4);

в Жамбылской области - 4795 (+33);

в Актюбинской области - 3600 (+12);

в Туркестанской области - 3559 (+5);

в Мангистауской области - 3529 (+10);

в Кызылординской области - 3336 (+2).

За прошедшие сутки в Казахстане от коронавирусной инфекции выздоровели 746 человек.





На 17 декабря лечение от КВИ продолжают получать 25 2316 человек (13 393 КВИ+ и 11 923 КВИ-), из них в стационарах находится - 4238 пациентов, на амбулаторном уровне - 21 078 пациентов.





Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 229 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 39 пациентов; на аппарате ИВЛ - 42 пациента, сообщили в Минздраве.





Кроме того, за прошедшие сутки было зарегистрировано 159 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19. За сутки выздоровели 158 человек. С 1 августа зарегистрировано: заболевших - 44 314, случаев с летальным исходом - 466, всего выздоровели - 31 925 человек.





Также стало известно, что с 18 декабря по периметру Карагандинской области будут сняты санитарные посты. Соответствующее постановление подписал главный государственный санврач региона.





Кроме того, в Шымкенте продлили карантин до 11 января 2021 года. Согласно постановлению главного госсанврача, в городе запрещены массовые мероприятия, торжества, ограничивается передвижение лиц старше 65 лет.

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