Сводка эпидситуации в Казахстане на 17 февраля

Нур-Султан. 17 февраля. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 16 февраля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 204 055 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрировано 796 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 204 055 случаев, из них:

в городе Нур-Султане - 23 983 (+99);

в городе Алматы - 23 836 (+91);

в ВКО - 21 321 (+69);

в Атырауской области - 16 774 (+38);

в Павлодарской области - 16 511 (+100);

в Карагандинской области - 14 838 (+60);

в Акмолинской области - 12 788 (+79);

в ЗКО – 12 245 (+74);

в СКО - 11 922 (+40);

в Костанайской области - 11 576 (+70);

в Алматинской области - 10 216 (+36);

в городе Шымкенте - 6022 (+6);

в Жамбылской области - 5782 (+10);

в Туркестанской области - 4223 (+4);

в Мангистауской области - 4170 (+5);

в Актюбинской области - 4112 (+10);

в Кызылординской области - 3736 (+5).

В Казахстане за сутки 1051 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 187 545 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 17 февраля лечение от КВИ продолжают получать 22 295 человек (13 846 КВИ+ и 8449 КВИ-), из них в стационарах находятся 4927 пациентов, на амбулаторном уровне - 17 368 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 249 пациентов;

• в состоянии крайней степени тяжести - 45 пациентов;

• на аппарате ИВЛ - 40 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 17 февраля зарегистрировано 2664 летальных случая от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 12 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

На 15 февраля 2021 года зарегистрировано 66 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. Выздоровели 235 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 48 766, случаев с летальным исходом - 604, всего выздоровели - 39 713 человек.

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