Сводка эпидситуации в Казахстане на 17 июня

Фото из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 17 ИЮНЯ - По состоянию на 23.59 16 июня 2021 года в Казахстане зарегистрировано 405 209 заболевших коронавирусом с положительным ПЦР-тестом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1145 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 343;

город Алматы - 109;

город Шымкент - 31;

Акмолинская область - 37;

Актюбинская область - 25;

Алматинская область - 41;

Атырауская область - 62;

Восточно-Казахстанская область - 76;

Жамбылская область - 15;

Западно-Казахстанская область - 84;

Карагандинская область - 150;

Костанайская область - 33;

Кызылординская область - 26;

Мангистауская область - 39;

Павлодарская область - 41;

Северо-Казахстанская область - 21;

Туркестанская область - 12.

В Казахстане за сутки 1052 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 381 026 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 17 июня лечение от КВИ продолжают получать 21 132 человека (19 980 КВИ+ и 1 152 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 6468 пациентов,

- на амбулаторном уровне - 14 664 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 435 пациентов,

- в состоянии крайней степени тяжести - 111 пациентов,

- на аппарате ИВЛ - 73 пациента.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 16 июня зарегистрирован 4203 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 15 июня от КВИ скончались 8 человек.

15 июня зафиксировано 57 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 31 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 56 333, летальных случаев - 966, выздоровевших - 51 761.

I компонентом на 16 июня 2021 года в Казахстане провакцинировано 2 587 884 человека, II компонентом - 1 480 309 человек.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 июня 2021 года, в "красной" зоне находится Нур-Султан.

В "желтой" зоне - Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

В "зеленой" зоне - Алматы, Шымкент, Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства