Сводка эпидситуации в Казахстане на 17 июня

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НУР-СУЛТАН. 17 ИЮНЯ - По состоянию на 23.59 16 июня 2021 года в Казахстане зарегистрировано 405 209 заболевших коронавирусом с положительным ПЦР-тестом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1145 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 343;
город Алматы - 109;
город Шымкент - 31;
Акмолинская область - 37;
Актюбинская область - 25;
Алматинская область - 41;
Атырауская область - 62;
Восточно-Казахстанская область - 76;
Жамбылская область - 15;
Западно-Казахстанская область - 84;
Карагандинская область - 150;
Костанайская область - 33;
Кызылординская область - 26;
Мангистауская область - 39;
Павлодарская область - 41;
Северо-Казахстанская область - 21;
Туркестанская область - 12.
В Казахстане за сутки 1052 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 381 026 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 17 июня лечение от КВИ продолжают получать 21 132 человека (19 980 КВИ+ и 1 152 КВИ-), из них:
- в стационарах находятся 6468 пациентов,
- на амбулаторном уровне - 14 664 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии - 435 пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести - 111 пациентов,
- на аппарате ИВЛ - 73 пациента.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 16 июня зарегистрирован 4203 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 15 июня от КВИ скончались 8 человек.
15 июня зафиксировано 57 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 31 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 56 333, летальных случаев - 966, выздоровевших - 51 761.
I компонентом на 16 июня 2021 года в Казахстане провакцинировано 2 587 884 человека, II компонентом - 1 480 309 человек.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 июня 2021 года, в "красной" зоне находится Нур-Султан.
В "желтой" зоне - Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.
В "зеленой" зоне - Алматы, Шымкент, Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.
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