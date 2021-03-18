Сводка эпидситуации в Казахстане на 17 марта

Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 16 марта 2021 года в Казахстане подтверждено 226 767 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1082 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 226 767 случаев, из них:

в городе Алматы – 28 307 (+307);

в городе Нур-Султане – 26 936 (+203);

в ВКО – 22 505 (+14);

в Павлодарской области – 18 597 (+45);

в Атырауской области – 17 807 (+49);

в Карагандинской области – 16 388 (+101);

в Акмолинской области – 14 638 (+60);

в ЗКО – 13 933 (+55);

в Костанайской области – 13 211 (+46);

в СКО – 12 784 (+27);

в Алматинской области – 11 901 (+91);

в городе Шымкенте – 6417 (+28);

в Жамбылской области – 6181 (+14);

в Актюбинской области – 4556 (+25);

в Туркестанской области – 4373 (+3);

в Мангистауской области – 4311 (+11);

в Кызылординской области – 3922 (+3).

В Казахстане за сутки 703 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело от COVID-19 208 074 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 17 марта лечение от КВИ продолжают получать 19 632 человека (15 820 КВИ+ и 3812 КВИ-), из них в стационарах находятся 5370 пациентов, на амбулаторном уровне – 14 262 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 237 пациентов;

• в состоянии крайней степени тяжести – 56 пациентов;

• на аппарате ИВЛ – 40 пациентов.

На 15 марта 2021 года зарегистрировано 79 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19. Выздоровело 193 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 49 896, случаев с летальным исходом - 656, всего выздоровели – 45 428 человек.





По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 16 марта зарегистрировано 2873 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.





Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 марта 2021 года, в "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Западно-Казахстанская область.

В "желтой" зоне: Акмолинская, Алматинская, Атырауская, Карагандинская области.

В "зеленой" зоне: все остальные регионы.





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