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Сводка эпидситуации в Казахстане на 17 марта

17.03.2021 22438
Сводка эпидситуации в Казахстане на 17 марта
Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 16 марта 2021 года в Казахстане подтверждено 226 767 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1082 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
 
Всего в стране подтверждено 226 767 случаев, из них:
 
в городе Алматы – 28 307 (+307);
 
в городе Нур-Султане – 26 936 (+203);
 
в ВКО – 22 505 (+14);
 
в Павлодарской области – 18 597 (+45);
 
в Атырауской области – 17 807 (+49);
 
в Карагандинской области – 16 388 (+101);
 
в Акмолинской области – 14 638 (+60);
 
в ЗКО – 13 933 (+55);
 
в Костанайской области – 13 211 (+46);
 
в СКО – 12 784 (+27);
 
в Алматинской области – 11 901 (+91);
 
в городе Шымкенте – 6417 (+28);
 
в Жамбылской области – 6181 (+14);
 
в Актюбинской области – 4556 (+25);
 
в Туркестанской области – 4373 (+3);
 
в Мангистауской области – 4311 (+11);
 
в Кызылординской области – 3922 (+3).
 
В Казахстане за сутки 703 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело от COVID-19 208 074 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 
 
На 17 марта лечение от КВИ продолжают получать 19 632 человека (15 820 КВИ+ и 3812 КВИ-), из них в стационарах находятся 5370 пациентов, на амбулаторном уровне – 14 262 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
• в тяжелом состоянии – 237 пациентов; 
 
• в состоянии крайней степени тяжести – 56 пациентов;
 
• на аппарате ИВЛ – 40 пациентов.
 
На 15 марта 2021 года зарегистрировано 79 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19. Выздоровело 193 человека.
 
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 49 896, случаев с летальным исходом - 656, всего выздоровели – 45 428 человек.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 16 марта зарегистрировано 2873 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 марта 2021 года, в "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Западно-Казахстанская область. 
 
В "желтой" зоне: Акмолинская, Алматинская, Атырауская, Карагандинская области.
 
В "зеленой" зоне: все остальные регионы.

 

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