Сводка эпидситуации в Казахстане на 17 мая

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НУР-СУЛТАН. 17 МАЯ - По состоянию на 23.59 16 мая 2021 года в Казахстане подтверждено 360 193 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2089 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 284;

в городе Алматы – 549;

в городе Шымкенте – 86;

в Акмолинской области – 153;

в Актюбинской области - 50;

в Алматинской области – 125;

в Атырауской области – 77;

в ВКО – 74;

в Жамбылской области – 32;

в ЗКО – 97;

в Карагандинской области – 346;

в Костанайской области – 32;

в Кызылординской области – 16;

в Мангистауской области – 39;

в Павлодарской области – 87;

в СКО – 12;

в Туркестанской области – 30.

В Казахстане за сутки 1738 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 317 741 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 17 мая лечение от КВИ продолжают получать 38 888 человек (38 379 КВИ+ и 509 КВИ-), из них в стационарах находятся 14 295 пациентов, на амбулаторном уровне – 24 593 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 820 пациента;

- в состоянии крайней степени тяжести – 185 пациента;

- на аппарате ИВЛ – 106 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 16 мая зарегистрировано 4073 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 15 мая от КВИ скончались 19 человек.

На 16 мая 2021 года зарегистрировано 20 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 6 случаев с летальным исходом. Выздоровели 83 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 54 152, случаев с летальным исходом – 860, всего выздоровели – 52 783 человека.

1 844 938 человек провакцинировано в Казахстане на 17 мая 2021 года.

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