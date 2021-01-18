Сводка эпидситуации в Казахстане на 17 января

Нур-Султан. 17 января. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 16 января в Казахстане выявлено 168 096 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

По информации МВК по нераспространению COVID-19,за прошедшие сутки зарегистрированы 978 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 168 096 случаев, из них в:

Алматы - 20 347 (+115);

Нур-Султане - 19 895 (+128);

ВКО - 19 520 (+30);

Атырауской области - 14 881 (+91);

Карагандинской области - 12 720 (+57);

Павлодарской области - 10 418 (+135);

ЗКО - 9888 (+46);

СКО - 9507 (+54);

Костанайской области - 8597 (+72);

Акмолинской области - 8242 (+79);

Алматинской области - 8098 (+92);

Шымкенте - 5707 (+13);

Жамбылской области - 5247 (+23);

Мангистауской области - 3869 (+17);

Туркестанской области - 3879 (+16);

Актюбинской области - 3798 (+7);

Кызылординской области - 3483 (+3).

В Казахстане 598 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Из них в:

Нур-Султане - 73;

Алматы - 35;

Акмолинской области - 91;

Актюбинской области - 5;

Атырауской области - 118;

ВКО - 34;

ЗКО - 31;

Карагандинской области - 39;

Костанайской области - 2;

Мангистауской области - 2;

Павлодарской области - 79;

СКО - 87;

Туркестанской области - 2.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 153 035 человек.

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