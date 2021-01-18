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Сводка эпидситуации в Казахстане на 17 января

17.01.2021 130060
Сводка эпидситуации в Казахстане на 17 января
Нур-Султан. 17 января. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 16 января в Казахстане выявлено 168 096 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today. 
 
По информации МВК по нераспространению COVID-19,за прошедшие сутки зарегистрированы 978 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
 
Всего в стране подтверждено 168 096 случаев, из них в:
 
Алматы - 20 347 (+115);
 
Нур-Султане - 19 895 (+128);
 
ВКО - 19 520 (+30);
 
Атырауской области - 14 881 (+91);
 
Карагандинской области - 12 720 (+57);
 
Павлодарской области - 10 418 (+135);
 
ЗКО - 9888 (+46);
 
СКО - 9507 (+54);
 
Костанайской области - 8597 (+72);
 
Акмолинской области - 8242 (+79);
 
Алматинской области - 8098 (+92);
 
Шымкенте - 5707 (+13);
 
Жамбылской области - 5247 (+23);
 
Мангистауской области - 3869 (+17);
 
Туркестанской области - 3879 (+16);
 
Актюбинской области - 3798 (+7);
 
Кызылординской области - 3483 (+3).
 
В Казахстане 598 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Из них в: 
 
Нур-Султане - 73;
 
Алматы - 35;
 
Акмолинской области - 91;
 
Актюбинской области - 5;
 
Атырауской области - 118;
 
ВКО - 34;
 
ЗКО - 31;
 
Карагандинской области - 39;
 
Костанайской области - 2;
 
Мангистауской области - 2;
 
Павлодарской области - 79;
 
СКО - 87;
 
Туркестанской области - 2.
 
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 153 035 человек. 
 

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