Сводка эпидситуации в Казахстане на 18 апреля

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НУР-СУЛТАН. 18 АПРЕЛЯ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 2828 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации МВК по нераспространению COVID-19, всего в стране подтвержден 287 001 случай, из них в:

Алматы - 45 586 (+677);





Нур-Султане - 39 332 (+636);





ВКО - 23 801 (+105),





Атырауской области - 20 585 (+127),





Карагандинской области - 20 519 (+210),





Павлодарской области - 19 781 (+37),





ЗКО - 17065 (+109),





Акмолинской области - 16 762(+102),





Алматинской области - 18 304 (+243);





Костанайской области - 14365 (+29);





СКО - 13579 (+45);





Шымкенте - 8181 (+126);





Актюбинской области - 7484 (+200);





Жамбылской области - 7041 (+43);





Мангистауской области - 4962 (+33);





Туркестанской области - 4891 (+48);





Кызылординской области - 4763 (+58).

В Казахстане за сутки 1806 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Из них в:

Нур-Султане - 522;





Алматы - 453;





Шымкенте - 30;





Акмолинской области - 24;





Актюбинской области - 14;





Алматинской области - 79;





Атырауской области - 95;





ВКО - 73;





Жамбылской области - 39;





ЗКО - 45, Карагандинской области - 137;





Костанайской области - 152;





Кызылординской области - 28;





Мангистауской области - 26;





Павлодарской области - 35;





СКО - 33;





Туркестанской области - 21.





Всего в стране от COVID-19 выздоровели 246 323 человека.

На 18 апреля лечение от КВИ продолжают получать 37 749 человек (37 294 КВИ+ и 455 КВИ-), из них в стационарах находится - 13 526 пациентов, на амбулаторном уровне - 24 223 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии - 671 пациент;

в состоянии крайней степени тяжести - 171 пациент;

на аппарате ИВЛ - 109 пациентов.

На 16 апреля зарегистрирован 81 новый случай заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. Выздоровели 89 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 51 844, случаев с летальным исходом - 750, всего выздоровели - 50 639 человек.





Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 18 апреля, в "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.





В "желтой" зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Мангистауская области.





В "зеленой" зоне: Костанайская и Туркестанская области.

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