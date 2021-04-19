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Сводка эпидситуации в Казахстане на 18 апреля

18.04.2021 242704
Сводка эпидситуации в Казахстане на 18 апреля
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 18 АПРЕЛЯ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 2828 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации МВК по нераспространению COVID-19, всего в стране подтвержден 287 001 случай, из них в:
 
Алматы - 45 586 (+677);

Нур-Султане - 39 332 (+636);

ВКО - 23 801 (+105),

Атырауской области - 20 585 (+127),

Карагандинской области - 20 519 (+210),

Павлодарской области - 19 781 (+37),

ЗКО - 17065 (+109),

Акмолинской области - 16 762(+102),

Алматинской области - 18 304 (+243);

Костанайской области - 14365 (+29);

СКО - 13579 (+45);

Шымкенте - 8181 (+126);

Актюбинской области - 7484 (+200);

Жамбылской области - 7041 (+43);

Мангистауской области - 4962 (+33);

Туркестанской области - 4891 (+48);

Кызылординской области - 4763 (+58).
 
В Казахстане за сутки 1806 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Из них в: 
 
Нур-Султане - 522;

Алматы - 453;

Шымкенте - 30;

Акмолинской области - 24;

Актюбинской области - 14;

Алматинской области - 79;

Атырауской области - 95;

ВКО - 73;

Жамбылской области - 39;

ЗКО - 45, Карагандинской области - 137;

Костанайской области - 152;

Кызылординской области - 28;

Мангистауской области - 26;

Павлодарской области - 35;

СКО - 33;

Туркестанской области - 21.

 Всего в стране от COVID-19 выздоровели 246 323 человека.
 
На 18 апреля лечение от КВИ продолжают получать 37 749 человек (37 294 КВИ+ и 455 КВИ-), из них в стационарах находится - 13 526 пациентов, на амбулаторном уровне - 24 223 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
  • в тяжелом состоянии - 671 пациент; 
  • в состоянии крайней степени тяжести - 171 пациент;
  • на аппарате ИВЛ - 109 пациентов.
 
На 16 апреля зарегистрирован 81 новый случай заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. Выздоровели 89 человек.
 
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 51 844, случаев с летальным исходом - 750, всего выздоровели - 50 639 человек. 

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 18 апреля,  в "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области. 

В "желтой" зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Мангистауская области.

В "зеленой" зоне: Костанайская и Туркестанская области.
 

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