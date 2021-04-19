Сводка эпидситуации в Казахстане на 18 апреля

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НУР-СУЛТАН. 18 АПРЕЛЯ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 2828 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации МВК по нераспространению COVID-19, всего в стране подтвержден 287 001 случай, из них в:
Алматы - 45 586 (+677);
Нур-Султане - 39 332 (+636);
ВКО - 23 801 (+105),
Атырауской области - 20 585 (+127),
Карагандинской области - 20 519 (+210),
Павлодарской области - 19 781 (+37),
ЗКО - 17065 (+109),
Акмолинской области - 16 762(+102),
Алматинской области - 18 304 (+243);
Костанайской области - 14365 (+29);
СКО - 13579 (+45);
Шымкенте - 8181 (+126);
Актюбинской области - 7484 (+200);
Жамбылской области - 7041 (+43);
Мангистауской области - 4962 (+33);
Туркестанской области - 4891 (+48);
Кызылординской области - 4763 (+58).
В Казахстане за сутки 1806 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Из них в:
Нур-Султане - 522;
Алматы - 453;
Шымкенте - 30;
Акмолинской области - 24;
Актюбинской области - 14;
Алматинской области - 79;
Атырауской области - 95;
ВКО - 73;
Жамбылской области - 39;
ЗКО - 45, Карагандинской области - 137;
Костанайской области - 152;
Кызылординской области - 28;
Мангистауской области - 26;
Павлодарской области - 35;
СКО - 33;
Туркестанской области - 21.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 246 323 человека.
На 18 апреля лечение от КВИ продолжают получать 37 749 человек (37 294 КВИ+ и 455 КВИ-), из них в стационарах находится - 13 526 пациентов, на амбулаторном уровне - 24 223 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии - 671 пациент;
- в состоянии крайней степени тяжести - 171 пациент;
- на аппарате ИВЛ - 109 пациентов.
На 16 апреля зарегистрирован 81 новый случай заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. Выздоровели 89 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 51 844, случаев с летальным исходом - 750, всего выздоровели - 50 639 человек.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 18 апреля, в "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.
В "желтой" зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Мангистауская области.
В "зеленой" зоне: Костанайская и Туркестанская области.
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