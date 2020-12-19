Сводка эпидситуации в Казахстане на 18 декабря

Нур-Султан. 18 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане на сегодняшний день лабораторно подтверждено 145 213 случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в РК зарегистрировано 690 новых случаев заболевания COVID-19, в том числе в:

Нур-Султане - 54;

Алматы - 66;

Шымкенте - 2;

Акмолинской области - 57;

Актюбинской области - 4;

Алматинской области - 43;

Атырауской области - 60;

Восточно-Казахстанской области - 65;

Жамбылской области - 25;

Западно-Казахстанской области - 36;

Карагандинской области - 31;

Костанайской области - 68;

Кызылординской области - 2;

Мангистауской области - 10;

Павлодарской области - 98;

Северо-Казахстанской области - 64;

Туркестанской области - 5.

Вместе с тем за минувшие сутки 561 человек выздоровели от коронавирусной инфекции: в Нур-Султане - 56, в Алматы - 32, в Акмолинской области - 41, в Атырауской области - 65, в ВКО - 158, в ЗКО - 17, в Карагандинской области - 24, в Костанайской области - 28, в Кызылординской области - 2, в Мангистауской области - 19, в Павлодарской области - 82, в СКО - 35, в Туркестанской области - 2.

Всего от COVID-19 в РК уже выздоровели - 129 525 человек.

На сегодня лечение от коронавирусной инфекции получают 13 515 человек и 11 834 человек лечатся от пневмонии с признаками КВИ. Из них в стационарах находятся 4389 пациентов, амбулаторно лечатся 20 960 пациентов. Состояние 242 пациентов оценивается как тяжелое, 35 - в состоянии крайней степени тяжести. На аппарате ИВЛ находятся 40 пациентов.

Также за прошедшие сутки зарегистрировано 24 случая заболевания пневмонией с отрицательным результатом на коронавирусную инфекцию, 2 человека скончались. За сутки от пневмонии выздоровели 111 человек.

Всего с 1 августа зарегистрировано 44 338 случаев пневмонии с признаками КВИ. 468 заболевших скончались, выздоровели 32 036 человек.

У 4 казахстанцев, прибывших 16 декабря без ПЦР-справки рейсом Минск - Нур-Султан, обнаружили COVID-19. Всего в этот день ПЦР-анализ был проведен 311 казахстанцам, прилетевшим международными рейсами.

По информации комитета санитарно-эпидемиологического контроля, 17 декабря в РК прибыло 18 международных авиарейсов из Германии, Венгрии, Нидерландов, Мальдивской Республики, Индии, Египта, Турции, ОАЭ, РФ и Узбекистана с 2052 пассажирами. Из них справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1674 человек. Остальные 378 граждан РК протестированы на COVID-19 и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

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