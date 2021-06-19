Сводка эпидситуации в Казахстане на 18 июня

НУР-СУЛТАН. 18 ИЮНЯ - По состоянию на 23.59 17 июня 2021 года в Казахстане зарегистрировано 406 383 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1174 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 372;

в городе Алматы – 105;

в городе Шымкенте – 37;

в Акмолинской области – 38;

в Актюбинской области – 34;

в Алматинской области – 37;

в Атырауской области – 62;

в ВКО – 90;

в Жамбылской области – 18;

в ЗКО – 71;

в Карагандинской области – 152;

в Костанайской области – 32;

в Кызылординской области – 20;

в Мангистауской области – 30;

в Павлодарской области – 44;

в СКО – 16;

в Туркестанской области – 16.

В Казахстане за сутки 1435 человек выздоровело от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровел 382 461 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 18 июня лечение от КВИ продолжают получать 20 899 человек (19 711 КВИ+ и 1188 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 6403 пациента;

- на амбулаторном уровне – 14 496 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 442 пациента;

- в состоянии крайней степени тяжести – 106 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 72 пациента.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 17 июня зарегистрирован 4211 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 16 июня от КВИ скончались 8 человек.

16 июня зафиксировано 79 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 42 человека выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 56 412, летальных случаев - 967, выздоровевших - 51 803.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 18 июня 2021 года, в "красной" зоне находится Нур-Султан.

В "желтой" зоне – Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

В "зеленой" зоне – Алматы, Шымкент, Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.

I компонентом 2 676 299 человек провакцинировано в Казахстане на 18 июня 2021 года, II компонентом 1 578 894 человека.

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