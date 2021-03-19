Сводка эпидситуации в Казахстане на 18 марта

Нур-Султан. 18 марта. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 17 марта 2021 года в Казахстане подтверждено 227 953 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1186 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 227 953 случая, из них:

в городе Алматы – 28 625 (+318);

в городе Нур-Султане – 27 243 (+307);

в ВКО – 22 523 (+18);

в Павлодарской области – 18 641 (+44);

в Атырауской области – 17 845 (+38);

в Карагандинской области – 16 488 (+100);

в Акмолинской области – 14 693 (+55);

в ЗКО – 13 997 (+64);

в Костанайской области – 13 256 (+45);

в СКО – 12 805 (+21);

в Алматинской области – 11 987 (+86);

в городе Шымкенте – 6440 (+23);

в Жамбылской области – 6192 (+11);

в Актюбинской области – 4588 (+32);

в Туркестанской области – 4385 (+12);

в Мангистауской области – 4319 (+8);

в Кызылординской области – 3926 (+4).

В Казахстане за сутки 807 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 208 881 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 18 марта лечение от КВИ продолжает получать 19 871 человек (16 191 КВИ+ и 3680 КВИ-), из них в стационарах находится – 5603 пациента, на амбулаторном уровне – 14 268 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 236 пациентов;

• в состоянии крайней степени тяжести – 65 пациентов;

• на аппарате ИВЛ – 39 пациентов.

На 16 марта 2021 года зарегистрировано 57 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 186 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 49 953, случаев с летальным исходом – 659, всего выздоровели – 45 614 человек.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 17 марта зарегистрировано 2881 летальный случай от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.





Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 18 марта 2021 года, в "красной" зоне: город Нур-Султан и город Алматы.





В "желтой" зоне: Акмолинская, Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.





В "зеленой" зоне: все остальные регионы.

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