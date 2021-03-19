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Сводка эпидситуации в Казахстане на 18 марта

18.03.2021 22708
Сводка эпидситуации в Казахстане на 18 марта
Нур-Султан. 18 марта. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 17 марта 2021 года в Казахстане подтверждено 227 953 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1186 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией
 
Всего в стране подтверждено 227 953 случая, из них:
 
в городе Алматы – 28 625 (+318);
 
в городе Нур-Султане – 27 243 (+307);
 
в ВКО – 22 523 (+18);
 
в Павлодарской области – 18 641 (+44);
 
в Атырауской области – 17 845 (+38);
 
в Карагандинской области – 16 488 (+100);
 
в Акмолинской области – 14 693 (+55);
 
в ЗКО – 13 997 (+64);
 
в Костанайской области – 13 256 (+45);
 
в СКО – 12 805 (+21);
 
в Алматинской области – 11 987 (+86);
 
в городе Шымкенте – 6440 (+23);
 
в Жамбылской области – 6192 (+11);
 
в Актюбинской области – 4588 (+32);
 
в Туркестанской области – 4385 (+12);
 
в Мангистауской области – 4319 (+8);
 
в Кызылординской области – 3926 (+4).
 
В Казахстане за сутки 807 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 208 881 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 18 марта лечение от КВИ продолжает получать 19 871 человек (16 191 КВИ+ и 3680 КВИ-), из них в стационарах находится – 5603 пациента, на амбулаторном уровне – 14 268 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
• в тяжелом состоянии – 236 пациентов; 
 
• в состоянии крайней степени тяжести – 65 пациентов;
 
• на аппарате ИВЛ – 39 пациентов.
 
На 16 марта 2021 года зарегистрировано 57 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 186 человек.
 
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 49 953, случаев с летальным исходом – 659, всего выздоровели – 45 614 человек.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 17 марта зарегистрировано 2881 летальный случай от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 18 марта 2021 года, в "красной" зоне: город Нур-Султан и город Алматы. 

В "желтой" зоне: Акмолинская, Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

В "зеленой" зоне: все остальные регионы.
 

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