Сводка эпидситуации в Казахстане на 18 мая

НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - По состоянию на 23.59 17 мая 2021 года в Казахстане зарегистрировано 362 030 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1837 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 251;

в городе Алматы – 520;

в городе Шымкенте – 30;

в Акмолинской области – 139;

в Актюбинской области - 24;

в Алматинской области – 109;

в Атырауской области – 48;

в ВКО – 78;

в Жамбылской области – 25;

в ЗКО – 92;

в Карагандинской области – 320;

в Костанайской области – 33;

в Кызылординской области – 35;

в Мангистауской области – 13;

в Павлодарской области – 92;

в СКО – 11;

в Туркестанской области – 17.

В Казахстане за сутки 2500 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровел 320 241 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 18 мая лечение от КВИ продолжает получать 38 151 человек (37 694 КВИ+ и 457 КВИ-), из них в стационарах находятся 13 768 пациентов, на амбулаторном уровне – 24 383 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 756 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 192 пациента;

- на аппарате ИВЛ – 110 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 17 мая зарегистрировано 4095 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 16 мая от КВИ скончались 22 человека.

На 17 мая 2021 года зарегистрирован 1 новый случай заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 50 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 54 153, случаев с летальным исходом – 863, всего выздоровевших – 52 883 человека.

1 871 823 человек провакцинировано в Казахстане на 18 мая 2021 года.









В "желтой" зоне находятся 5 регионов: Актюбинская, Алматинская, Павлодарская области, Костанайская, город Шымкент.





Остальные регионы в "зеленой" зоне.

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