Сводка эпидситуации в Казахстане на 19 апреля

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НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - По состоянию на 23.59 18 апреля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 289 720 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2719 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 289 720 случаев, из них:

в городе Алматы – 46 251 (+665);

в городе Нур-Султане – 39 768 (+436);

в ВКО – 23 886 (+85);

в Карагандинской области – 20 739 (+220);

в Атырауской области – 20 695 (+110);

в Павлодарской области – 19 831 (+50);

в Алматинской области – 18 555 (+251);

в ЗКО – 17 270 (+205);

в Акмолинской области – 16 860 (+98);

в Костанайской области – 14 395 (+30);

в СКО – 13 614 (+35);

в городе Шымкенте – 8295 (+114);

в Актюбинской области – 7690 (+206);

в Жамбылской области – 7087 (+46);

в Мангистауской области – 5042 (+80);

в Туркестанской области – 4944 (+53);

в Кызылординской области – 4798 (+35).

В Казахстане за сутки 1773 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 248 096 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 19 апреля лечение от КВИ продолжают получать 38 620 человек (38 218 КВИ+ и 402 КВИ-), из них в стационарах находится – 14 147 пациентов, на амбулаторном уровне – 24 473 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 674 пациента;

- в состоянии крайней степени тяжести – 176 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 99 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 18 апреля зарегистрировано 3406 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 17 апреля от КВИ скончались 22 человека.





На 17 апреля 2021 года зарегистрировано 35 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 1 случай с летальным исходом. Выздоровели 87 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 51 879, случаев с летальным исходом – 751, всего выздоровели – 50 726 человек.





По последним данным 695 875 человек провакцинировано в Казахстане.





в "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 19 апреля 2021 года,находятся: Нур-Султан, Алматы , Шымкент и Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.





В "желтой" зоне: Алматинская, Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Мангистауская области.





В "зеленой" зоне: Костанайская и Туркестанская области.

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