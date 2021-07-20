Сводка эпидситуации в Казахстане на 19 июля

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НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - По состоянию на 23.59 18 июля 2021 года в Казахстане подтверждено 494 222 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 5317 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 1367;

в городе Алматы – 798;

в городе Шымкенте – 470;

в Акмолинской области – 178;

в Актюбинской области – 159;

в Алматинской области – 126;

в Атырауской области – 293;

в ВКО – 87;

в Жамбылской области – 53;

в ЗКО – 204;

в Карагандинской области – 689;

в Костанайской области – 126;

в Кызылординской области – 127;

в Мангистауской области – 203;

в Павлодарской области – 170;

в СКО – 91;

в Туркестанской области – 176.

В Казахстане за сутки 1896 человек выздоровело от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 431 956 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 19 июля лечение от КВИ продолжают получать 58 887 человек (57 269 КВИ+ и 1618 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 19 005 пациентов;

- на амбулаторном уровне – 39 882 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 1047 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 230 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 144 пациента.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 18 июля зарегистрировано 4997 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 17 июля от КВИ скончался 41 человек.

17 июля зафиксированы 26 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 7 летальных исходов и 70 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 58 631, летальных случаев – 3541, выздоровевших – 53 472.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 19 июля 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне – Жамбылская, Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.

На 18 июля 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 4 895 174 человек, 2-м компонентом провакцинировано 2 798 360 человек.

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