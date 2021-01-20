Сводка эпидситуации в Казахстане на 19 января

Нур-Султан. 19 января. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 18 января 2021 года в Казахстане зарегистрировано 170 098 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрированы 999 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 170 098 случаев, из них:

в городе Алматы - 20 523 (+79);

в городе Нур-Султане - 20 144 (+124);

в ВКО - 19 595 (+47);

в Атырауской области - 15 030 (+78);

в Карагандинской области - 12 848 (+66);

в Павлодарской области - 10 723 (+150);

в ЗКО – 9985 (+50);

в СКО - 9633 (+71);

в Костанайской области - 8743 (+72);

в Акмолинской области - 8450 (+109);

в Алматинской области - 8285 (+93);

в городе Шымкенте - 5733 (+7);

в Жамбылской области - 5296 (+25);

в Мангистауской области - 3888 (+2);

в Туркестанской области - 3906 (+17);

в Актюбинской области - 3823 (+4);

в Кызылординской области - 3493 (+5).

В Казахстане 946 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 154 449 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 19 января лечение от КВИ продолжают получать 24 894 человек (13 226 КВИ+ и 11 668 КВИ-), из них в стационарах находятся 6485 пациентов, на амбулаторном уровне - 18 409 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 312 пациентов;

• в состоянии крайней степени тяжести - 61 пациент;

• на аппарате ИВЛ - 49 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 19 января зарегистрировано 2423 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 7 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

На 17 января 2021 года зарегистрировано 18 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. Выздоровели 43 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 46 866, случаев с летальным исходом - 542, всего выздоровели - 34 656 человек.





Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 19 января 2021 года, в "красной" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.





В "желтой" зоне: Алматинская, Карагандинская, Западно-Казахстанская области.





В "зеленой" зоне - все остальные регионы.





В Уральске постановлением главного государственного санврача города усилены ограничительные меры. В частности, не менее 80% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора численностью 15 и более человек переводятся на дистанционный режим работы. Частным предприятиям рекомендовано перевести на "удаленку" не менее 50% сотрудников. Исключение составляют службы, задействованные в противоэпидемических мероприятиях и жизнеобеспечении города. Собрания, совещания, семинары, конференции разрешено проводить только в селекторном режиме и посредством видеоконференцсвязи без проведения в офлайн-режиме.





Центры обслуживания населения, в том числе спецЦОНы, будут работать в будние дни с 09.00 до 18.00, в субботу - с 09.00 до 14.00. Для соблюдения карантинных мер рекомендуется посещение ЦОНов по предварительному бронированию очереди через Egov.kz, телеграмм-бот, EgovKZBot 2.0.





Религиозным объектам (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие) разрешено работать с обеспечением заполняемости не более 30% и не менее 4 квадратных метров на одного посетителя. Запрещено проведение массовых мероприятий.





Крытые рынки будут работать при соблюдении заполняемости не более 20% и не менее 4 квадратных метров на одного посетителя, с приостановлением работы в воскресные дни.





Торговые дома и центры, непродовольственные магазины должны работать при заполняемости не более 30% от вместимости объекта, из расчета не менее 4 квадратных метров на 1 посетителя. По воскресеньям ТЦ будут закрыты, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, салонов красоты, химчисток, расположенных в них.





Объектам общественного питания разрешено работать с 09.00 до 20.00 при заполняемости не более 50%, не более 30 посадочных мест. Расстояние между столами должно быть не менее 2 метров. Посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек. Доставка на вынос разрешена с 09.00 до 23.00.





По-прежнему запрещены проведение массовых мероприятий, в том числе семейных, и работа развлекательных заведений.

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