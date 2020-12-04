Сводка эпидситуации в Казахстане на 1 декабря

Нур-Султан. 1 декабря. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 30 ноября в Казахстане выявлено 132 348 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 689 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

Нур-Султан - 16 083;

Алматы - 16 155;

Шымкент - 5367;

Акмолинская область - 5253;

Актюбинская область - 3488;

Алматинская область - 5748;

Атырауская область - 11 652;

Восточно-Казахстанская область - 16 389;

Жамбылская область - 4437;

Западно-Казахстанская область - 8077;

Карагандинская область - 11 123;

Костанайская область - 5387;

Кызылординская область - 3293;

Мангистауская область - 3435;

Павлодарская область - 6469;

Северо-Казахстанская область - 6509;

Туркестанская область - 3483.

Всего в стране выявлено 132 348 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 402 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 39, Акмолинская область - 41, Актюбинская область - 1, Атырауская область - 35, Восточно-Казахстанская область - 138, Жамбылская область - 15, Западно-Казахстанская область - 3, Карагандинская область - 9, Костанайская область - 11, Павлодарская область - 75, Северо-Казахстанская область - 35. Итого выздоровевших в Казахстане - 116 863.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 13 444 человека, среди которых 912 детей. В стационарах находятся - 3586 пациентов, на амбулаторном уровне - 9858 человек. 232 человек находятся в тяжелом состоянии, 30 - крайней степени тяжести, 31 - на аппаратах ИВЛ.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 1 декабря зарегистрирован 2041 летальный случай от коронавируса.

За прошедшие сутки скончались 7 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

За прошедшие сутки зафиксированы 68 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 27 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 42 215, летальных случаев - 443, выздоровевших - 30 562 человека.

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