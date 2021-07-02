Сводка эпидситуации в Казахстане на 1 июля

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НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - По состоянию на 30 июня в Казахстане подтверждено 425 573 случая коронавирусной инфекции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2436 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 807;

в городе Алматы - 305;

в городе Шымкенте - 14;

в Акмолинской области - 50;

в Актюбинской области - 66;

в Алматинской области - 52;

в Атырауской области - 98;

в ВКО - 78;

в Жамбылской области - 27;

в ЗКО - 121;

в Карагандинской области - 394;

в Костанайской области - 51;

в Кызылординской области - 35;

в Мангистауской области - 81;

в Павлодарской области - 64;

в СКО - 20;

в Туркестанской области - 44.

За прошедшие сутки в Казахстане 1134 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 396 396 человек.

На 1 июля лечение от КВИ продолжают получать 26 122 человека (24 802 КВИ+ и 1320 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 7738 пациентов;

- на амбулаторном уровне - 18 384 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 488 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести - 103 пациента;

- на аппарате ИВЛ - 68 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения РК 29 июня, от коронавируса скончались 26 человек. Всего с 13 марта 2020 года в стране зарегистрировано 4375 летальных случаев от КВИ.





По состоянию на 29 июня зафиксировано 88 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 61 человек выздоровели. Всего с 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 57 113, летальных случаев - 990, выздоровевших - 52 344.





Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации регионах Казахстана на 1 июля 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области. В "желтой" зоне - Акмолинская, Актюбинская, Костанайская и Мангистауская, Павлодарская области. В "зеленой" зоне - Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Туркестанская области и Северо-Казахстанская области.

На данный момент в Казахстане первым компонентом провакцинировано 3 413 684 человек, вторым компонентом - 2 039 622 человека.

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