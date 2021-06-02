Сводка эпидситуации в Казахстане на 1 июня

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - По состоянию на 23.59 31 мая 2021 года в Казахстане подтверждено 387 672 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1123 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 142;
в городе Алматы – 195;
в городе Шымкенте – 20;
в Акмолинской области – 79;
в Актюбинской области – 11;
в Алматинской области – 60;
в Атырауской области – 30;
в ВКО – 71;
в Жамбылской области – 29;
в ЗКО – 56;
в Карагандинской области – 259;
в Костанайской области – 40;
в Кызылординской области – 9;
в Мангистауской области – 8;
в Павлодарской области – 60;
в СКО – 41;
в Туркестанской области – 13.
В Казахстане за сутки 1845 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 357 826 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 1 июня лечение от КВИ продолжают получать 26 393 человека (25 872 КВИ+ и 521 КВИ-), из них
- в стационарах находятся 9984 пациента;
- на амбулаторном уровне – 16 409 пациентов,
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 629 пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести – 148 пациентов,
- на аппарате ИВЛ – 95 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 31 мая зарегистрировано 3974 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 30 мая от КВИ скончались 19 человек.
По состоянию на 30 мая зарегистрировано 11 случаев заболевания пневмонией с признаками КВИ (ПЦР-тест отрицательный), 3 человека скончались от заболевания.
2 131 519 человек провакцинировано в Казахстане на 1 июня 2021 года.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 июня 2021 года, в "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская области.
В "желтой" зоне - Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области и СКО.
В "зеленой" зоне - Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.
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