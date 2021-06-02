Сводка эпидситуации в Казахстане на 1 июня

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - По состоянию на 23.59 31 мая 2021 года в Казахстане подтверждено 387 672 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1123 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 142;

в городе Алматы – 195;

в городе Шымкенте – 20;

в Акмолинской области – 79;

в Актюбинской области – 11;

в Алматинской области – 60;

в Атырауской области – 30;

в ВКО – 71;

в Жамбылской области – 29;

в ЗКО – 56;

в Карагандинской области – 259;

в Костанайской области – 40;

в Кызылординской области – 9;

в Мангистауской области – 8;

в Павлодарской области – 60;

в СКО – 41;

в Туркестанской области – 13.

В Казахстане за сутки 1845 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 357 826 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 1 июня лечение от КВИ продолжают получать 26 393 человека (25 872 КВИ+ и 521 КВИ-), из них

- в стационарах находятся 9984 пациента;

- на амбулаторном уровне – 16 409 пациентов,

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 629 пациентов,

- в состоянии крайней степени тяжести – 148 пациентов,

- на аппарате ИВЛ – 95 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 31 мая зарегистрировано 3974 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 30 мая от КВИ скончались 19 человек.

По состоянию на 30 мая зарегистрировано 11 случаев заболевания пневмонией с признаками КВИ (ПЦР-тест отрицательный), 3 человека скончались от заболевания.

2 131 519 человек провакцинировано в Казахстане на 1 июня 2021 года.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 июня 2021 года, в "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская области.

В "желтой" зоне - Алматы , Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области и СКО.

В "зеленой" зоне - Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.

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