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Сводка эпидситуации в Казахстане на 1 мая

01.05.2021 163405
Сводка эпидситуации в Казахстане на 1 мая
Фотография: Polina Tankilevitch: Pexels
НУР-СУЛТАН. 1 МАЯ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2877 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В разрезе регионов:
 
Нур-Султан - 570;
 
Алматы - 697;
 
Шымкент - 105;
 
Акмолинская область - 148;
 
Актюбинская область - 117;
 
Алматинская область - 210;
 
Атырауская область - 83;
 
Восточно-Казахстанская область - 97;
 
Жамбылская область - 71;
 
Западно-Казахстанская область - 155;
 
Карагандинская область - 235;
 
Костанайская область - 28;
 
Кызылординская область - 87;
 
Мангистауская область - 60;
 
Павлодарская область - 165;
 
Северо-Казахстанская область - 25;
 
Туркестанская область - 24.
 
За прошедшие сутки в Казахстане 3062 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
 
В разрезе регионов:
 
Нур-Султан - 736;
 
Алматы - 798;
 
Шымкент - 56;
 
Акмолинская область - 102;
 
Актюбинская область - 195;
 
Алматинская область - 207;
 
Атырауская область - 105;
 
Восточно-Казахстанская область - 64;
 
Западно-Казахстанская область - 177;
 
Карагандинская область - 245;
 
Костанайская область - 18;
 
Кызылординская область - 97;
 
Мангистауская область - 82;
 
Павлодарская область - 96;
 
Северо-Казахстанская область - 43;
 
Туркестанская область - 41.
 
Итого выздоровевших в Казахстане - 276 977.
 

С 13 марта 2020 года по 30 апреля 2021 года КВИ+: заболеваемость - 322 695 (2877 за минувшие сутки), смертность - 3699 (31 за 29 апреля); с 1 августа 2020 года по 30 апреля 2021 года КВИ-: заболеваемость - 52 942 (98 за 29 апреля), смертность - 801 (семеро за 29 апреля)", - говорится в распространенном в субботу сообщении. 

 
По информации Минздрава, на данный момент лечение от КВИ продолжают получать 42 510 человек (42 019 КВИ+ и 491 КВИ-), из них в стационарах находятся 14 709 пациентов, на амбулаторном уровне - 27 677 пациентов.
 

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 769 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 184 пациента; на аппаратах ИВЛ - 125 пациентов", - сказано в сообщении.

 

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