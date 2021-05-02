Сводка эпидситуации в Казахстане на 1 мая

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НУР-СУЛТАН. 1 МАЯ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2877 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В разрезе регионов:

Нур-Султан - 570;

Алматы - 697;

Шымкент - 105;

Акмолинская область - 148;

Актюбинская область - 117;

Алматинская область - 210;

Атырауская область - 83;

Восточно-Казахстанская область - 97;

Жамбылская область - 71;

Западно-Казахстанская область - 155;

Карагандинская область - 235;

Костанайская область - 28;

Кызылординская область - 87;

Мангистауская область - 60;

Павлодарская область - 165;

Северо-Казахстанская область - 25;

Туркестанская область - 24.

За прошедшие сутки в Казахстане 3062 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

В разрезе регионов:

Нур-Султан - 736;

Алматы - 798;

Шымкент - 56;

Акмолинская область - 102;

Актюбинская область - 195;

Алматинская область - 207;

Атырауская область - 105;

Восточно-Казахстанская область - 64;

Западно-Казахстанская область - 177;

Карагандинская область - 245;

Костанайская область - 18;

Кызылординская область - 97;

Мангистауская область - 82;

Павлодарская область - 96;

Северо-Казахстанская область - 43;

Туркестанская область - 41.

Итого выздоровевших в Казахстане - 276 977.

С 13 марта 2020 года по 30 апреля 2021 года КВИ+: заболеваемость - 322 695 (2877 за минувшие сутки), смертность - 3699 (31 за 29 апреля); с 1 августа 2020 года по 30 апреля 2021 года КВИ-: заболеваемость - 52 942 (98 за 29 апреля), смертность - 801 (семеро за 29 апреля)", - говорится в распространенном в субботу сообщении.

По информации Минздрава, на данный момент лечение от КВИ продолжают получать 42 510 человек (42 019 КВИ+ и 491 КВИ-), из них в стационарах находятся 14 709 пациентов, на амбулаторном уровне - 27 677 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 769 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 184 пациента; на аппаратах ИВЛ - 125 пациентов", - сказано в сообщении.

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