Сводка эпидситуации в Казахстане на 1 мая

Фотография: Polina Tankilevitch: Pexels
В разрезе регионов:
Нур-Султан - 570;
Алматы - 697;
Шымкент - 105;
Акмолинская область - 148;
Актюбинская область - 117;
Алматинская область - 210;
Атырауская область - 83;
Восточно-Казахстанская область - 97;
Жамбылская область - 71;
Западно-Казахстанская область - 155;
Карагандинская область - 235;
Костанайская область - 28;
Кызылординская область - 87;
Мангистауская область - 60;
Павлодарская область - 165;
Северо-Казахстанская область - 25;
Туркестанская область - 24.
За прошедшие сутки в Казахстане 3062 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
Нур-Султан - 736;
Алматы - 798;
Шымкент - 56;
Акмолинская область - 102;
Актюбинская область - 195;
Алматинская область - 207;
Атырауская область - 105;
Восточно-Казахстанская область - 64;
Западно-Казахстанская область - 177;
Карагандинская область - 245;
Костанайская область - 18;
Кызылординская область - 97;
Мангистауская область - 82;
Павлодарская область - 96;
Северо-Казахстанская область - 43;
Туркестанская область - 41.
Итого выздоровевших в Казахстане - 276 977.
С 13 марта 2020 года по 30 апреля 2021 года КВИ+: заболеваемость - 322 695 (2877 за минувшие сутки), смертность - 3699 (31 за 29 апреля); с 1 августа 2020 года по 30 апреля 2021 года КВИ-: заболеваемость - 52 942 (98 за 29 апреля), смертность - 801 (семеро за 29 апреля)", - говорится в распространенном в субботу сообщении.
По информации Минздрава, на данный момент лечение от КВИ продолжают получать 42 510 человек (42 019 КВИ+ и 491 КВИ-), из них в стационарах находятся 14 709 пациентов, на амбулаторном уровне - 27 677 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 769 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 184 пациента; на аппаратах ИВЛ - 125 пациентов", - сказано в сообщении.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства