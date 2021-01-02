Сводка эпидситуации в Казахстане на 1 января

Нур-Султан. 1 января. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 31 декабря зарегистрировано 155 473 случая заболевания коронавирусом с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрировано 753 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 155 473 случая, из них:

в ВКО - 18 867 (+41);

в городе Нур-Султан - 18 521 (+75);

в городе Алматы - 18 521 (+110);

в Атырауской области - 13 544 (+94);

в Карагандинской области - 12 110 (+42);

в ЗКО - 9221 (+29);

в Павлодарской области - 9131 (+94);

в СКО - 8628 (+57);

в Костанайской области - 7563 (+58);

в Акмолинской области - 7247 (+57);

в Алматинской области - 7134 (+51);

в городе Шымкент - 5512 (+5);

в Жамбылской области - 5007 (+12);

в Актюбинской области - 3690 (+5);

в Мангистауской области - 3710 (+9);

в Туркестанской области - 3675 (+8);

в Кызылординской области - 3392 (+6).

За прошедшие сутки в Казахстане 600 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего выздоровевших в Казахстане - 143 075.

На 1 января лечение от КВИ продолжают получать 22 275 человек (10 105 КВИ+ и 12 170 КВИ-), из них в стационарах находятся 4774 пациента, на амбулаторном уровне - 17 501 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 265 пациентов;

• в состоянии крайней степени тяжести - 53 пациента;

• на аппарате ИВЛ - 46 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 1 января зарегистрировано 2293 летальных случая от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 9 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, по состоянию на 30 декабря зафиксировано 117 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 84 человека выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 45 840, летальных случаев - 503, выздоровевших - 33 167.

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