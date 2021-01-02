Сводка эпидситуации в Казахстане на 1 января

За прошедшие сутки зарегистрировано 753 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
Всего в стране подтверждено 155 473 случая, из них:
в ВКО - 18 867 (+41);
в городе Нур-Султан - 18 521 (+75);
в городе Алматы - 18 521 (+110);
в Атырауской области - 13 544 (+94);
в Карагандинской области - 12 110 (+42);
в ЗКО - 9221 (+29);
в Павлодарской области - 9131 (+94);
в СКО - 8628 (+57);
в Костанайской области - 7563 (+58);
в Акмолинской области - 7247 (+57);
в Алматинской области - 7134 (+51);
в городе Шымкент - 5512 (+5);
в Жамбылской области - 5007 (+12);
в Актюбинской области - 3690 (+5);
в Мангистауской области - 3710 (+9);
в Туркестанской области - 3675 (+8);
в Кызылординской области - 3392 (+6).
За прошедшие сутки в Казахстане 600 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего выздоровевших в Казахстане - 143 075.
На 1 января лечение от КВИ продолжают получать 22 275 человек (10 105 КВИ+ и 12 170 КВИ-), из них в стационарах находятся 4774 пациента, на амбулаторном уровне - 17 501 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии - 265 пациентов;
• в состоянии крайней степени тяжести - 53 пациента;
• на аппарате ИВЛ - 46 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 1 января зарегистрировано 2293 летальных случая от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 9 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
Кроме того, по состоянию на 30 декабря зафиксировано 117 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 84 человека выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 45 840, летальных случаев - 503, выздоровевших - 33 167.
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