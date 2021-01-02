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Сводка эпидситуации в Казахстане на 1 января

01.01.2021 94636
Сводка эпидситуации в Казахстане на 1 января
Нур-Султан. 1 января. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 31 декабря зарегистрировано 155 473 случая заболевания коронавирусом с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 753 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
Всего в стране подтверждено 155 473 случая, из них:
 
в ВКО - 18 867 (+41);
 
в городе Нур-Султан - 18 521 (+75);
 
в городе Алматы - 18 521 (+110);
 
в Атырауской области - 13 544 (+94);
 
в Карагандинской области - 12 110 (+42);
 
в ЗКО - 9221 (+29);
 
в Павлодарской области - 9131 (+94);
 
в СКО - 8628 (+57);
 
в Костанайской области - 7563 (+58);
 
в Акмолинской области - 7247 (+57);
 
в Алматинской области - 7134 (+51);
 
в городе Шымкент - 5512 (+5);
 
в Жамбылской области - 5007 (+12);
 
в Актюбинской области - 3690 (+5);
 
в Мангистауской области - 3710 (+9);
 
в Туркестанской области - 3675 (+8);
 
в Кызылординской области - 3392 (+6).
 
За прошедшие сутки в Казахстане 600 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего выздоровевших в Казахстане - 143 075.
 
На 1 января лечение от КВИ продолжают получать 22 275 человек (10 105 КВИ+ и 12 170 КВИ-), из них в стационарах находятся 4774 пациента, на амбулаторном уровне - 17 501 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
• в тяжелом состоянии - 265 пациентов; 
 
• в состоянии крайней степени тяжести - 53 пациента;
 
• на аппарате ИВЛ - 46 пациентов.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 1 января зарегистрировано 2293 летальных случая от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 9 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 
 
Кроме того, по состоянию на 30 декабря зафиксировано 117 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 84 человека выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 45 840, летальных случаев - 503, выздоровевших - 33 167.
 

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