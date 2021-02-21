Сводка эпидситуации в Казахстане на 20 февраля

Нур-Султан. 20 февраля. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 19 февраля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 206 652 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрированы 827 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 206 652 случая, из них:

в городе Нур-Султане - 24 351 (+127);

в городе Алматы - 24 156 (+112);

в ВКО - 21 503 (+50);

в Атырауской области - 16 882 (+34);

в Павлодарской области - 16 839 (+111);

в Карагандинской области - 15 005 (+45);

в Акмолинской области - 13 023 (+77);

в ЗКО - 12 473 (+61);

в СКО - 12 024 (+31);

в Костанайской области - 11 782 (+68);

в Алматинской области - 10 380 (+46);

в Шымкенте - 6 051 (+11);

в Жамбылской области - 5 820 (+13);

в Туркестанской области - 4 240 (+7);

в Мангистауской области - 4 190 (+11);

в Актюбинской области - 4 165(+14);

в Кызылординской области - 3 768 (+9).

Также сообщается, что 860 человек уже выздоровели от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки. Всего в стране выздоровели 190 610 человек.

На 20 февраля лечение от КВИ продолжают получать 21 340 человек (13 352 КВИ+ и 7 988 КВИ-), из них в стационарах находятся 4760 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 580 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 249 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 45 пациентов; на аппарате ИВЛ - 40 пациентов", - сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

Также представлены данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19. На 18 февраля 2021 года зарегистрировано 45 случаев заболевания, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 235 человек. С 1 августа 2020 года зарегистрировано: 48 932 заболевших, 608 случаев с летальным исходом. Выздоровели 40 336 человек.





На сегодняшний день в «желтой» зоне по распространению коронавируса находятся Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области. В «зелёной» зоне - все остальные регионы.

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