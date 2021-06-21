Сводка эпидситуации в Казахстане на 20 июня

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За прошедшие сутки зарегистрировано 1119 новых случаев, из них в:
Нур-Султане - 342;
Алматы - 121;
Шымкенте - 42;
Акмолинской области - 37;
Актюбинской области - 32;
Алматинской области - 28;
Атырауской области - 47;
ВКО - 73;
Жамбылской области - 20;
ЗКО - 78;
Карагандинской области - 151;
Костанайской области - 33;
Кызылординской области - 20;
Мангистауской области - 28;
Павлодарской области - 35;
СКО - 6;
Туркестанской области - 26.
В Казахстане 838 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Из них в:
Нур-Султане - 224;
Алматы - 0;
Шымкенте - 33;
Акмолинской области - 15;
Актюбинской области - 0;
Алматинской области - 30;
Атырауской области - 10;
ВКО - 69;
Жамбылской области - 15;
ЗКО - 122;
Карагандинской области - 124;
Костанайской области - 14;
Кызылординской области - 16;
Мангистауской области - 41;
Павлодарской области - 65;
СКО - 15;
Туркестанской области - 45;
Всего в стране от COVID-19 выздоровело 384 077 человек.
На 19 июня лечение от КВИ продолжают получать 21 569 человек (20 339 КВИ+ и 1 230 КВИ-), из них:
в стационарах находятся 6358 пациентов;
на амбулаторном уровне - 15 211 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии - 458 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести - 91 пациент,
на аппарате ИВЛ - 54 пациента.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 20 июня, в "красной" зоне находится Нур-Султан.
В «желтой» зоне - Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.
В «зелёной» зоне - Алматы, Шымкент, Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.
I компонентом на 20 июня в Казахстане провакцинировано 2 744 212 человек, II компонентом 1 653 443 человека.
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