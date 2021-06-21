Сводка эпидситуации в Казахстане на 20 июня

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НУР-СУЛТАН. 20 ИЮНЯ - По информации МВК по нераспространению COVID-19, всего в стране подтверждено 408 650 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает KAZAKHSTAN TODAY.





За прошедшие сутки зарегистрировано 1119 новых случаев, из них в:

Нур-Султане - 342;

Алматы - 121;

Шымкенте - 42;

Акмолинской области - 37;

Актюбинской области - 32;

Алматинской области - 28;

Атырауской области - 47;

ВКО - 73;

Жамбылской области - 20;

ЗКО - 78;

Карагандинской области - 151;

Костанайской области - 33;

Кызылординской области - 20;

Мангистауской области - 28;

Павлодарской области - 35;

СКО - 6;

Туркестанской области - 26.

В Казахстане 838 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Из них в:

Нур-Султане - 224;

Алматы - 0;

Шымкенте - 33;

Акмолинской области - 15;

Актюбинской области - 0;

Алматинской области - 30;

Атырауской области - 10;

ВКО - 69;

Жамбылской области - 15;

ЗКО - 122;

Карагандинской области - 124;

Костанайской области - 14;

Кызылординской области - 16;

Мангистауской области - 41;

Павлодарской области - 65;

СКО - 15;

Туркестанской области - 45;

Всего в стране от COVID-19 выздоровело 384 077 человек.

На 19 июня лечение от КВИ продолжают получать 21 569 человек (20 339 КВИ+ и 1 230 КВИ-), из них:

в стационарах находятся 6358 пациентов;

на амбулаторном уровне - 15 211 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии - 458 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести - 91 пациент,

на аппарате ИВЛ - 54 пациента.





Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 20 июня, в "красной" зоне находится Нур-Султан.





В «желтой» зоне - Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.





В «зелёной» зоне - Алматы, Шымкент, Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.





I компонентом на 20 июня в Казахстане провакцинировано 2 744 212 человек, II компонентом 1 653 443 человека.

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