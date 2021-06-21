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Сводка эпидситуации в Казахстане на 20 июня

20.06.2021 92773
Сводка эпидситуации в Казахстане на 20 июня
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 20 ИЮНЯ - По информации МВК по нераспространению COVID-19, всего в стране подтверждено 408 650 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1119 новых случаев, из них в:
 
Нур-Султане - 342;
 
Алматы - 121;
 
Шымкенте - 42;
 
Акмолинской области - 37;
 
Актюбинской области - 32;
 
Алматинской области - 28;
 
Атырауской области - 47;
 
ВКО - 73;
 
Жамбылской области - 20;
 
ЗКО - 78;
 
Карагандинской области - 151;
 
Костанайской области - 33;
 
Кызылординской области - 20;
 
Мангистауской области - 28;
 
Павлодарской области - 35;
 
СКО - 6;
 
Туркестанской области - 26.
 
В Казахстане 838 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Из них в: 
 
Нур-Султане - 224;
 
Алматы - 0;
 
Шымкенте - 33;
 
Акмолинской области - 15;
 
Актюбинской области - 0;
 
Алматинской области - 30;
 
Атырауской области - 10;
 
ВКО - 69;
 
Жамбылской области - 15;
 
ЗКО - 122;
 
Карагандинской области - 124;
 
Костанайской области - 14;
 
Кызылординской области - 16;
 
Мангистауской области - 41;
 
Павлодарской области - 65;
 
СКО - 15;
 
Туркестанской области - 45;
 
Всего в стране от COVID-19 выздоровело 384 077 человек.
 
На 19 июня лечение от КВИ продолжают получать 21 569 человек (20 339 КВИ+ и 1 230 КВИ-), из них: 
 
в стационарах находятся 6358 пациентов; 
 
на амбулаторном уровне - 15 211 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
в тяжелом состоянии - 458 пациентов, 
 
в состоянии крайней степени тяжести - 91 пациент,
 
на аппарате ИВЛ - 54 пациента.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 20 июня, в "красной" зоне находится Нур-Султан.

В «желтой» зоне - Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

В «зелёной» зоне - Алматы, Шымкент, Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.

I компонентом на 20 июня в Казахстане провакцинировано 2 744 212 человек, II компонентом 1 653 443 человека.
 

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