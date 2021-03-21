Сводка эпидситуации в Казахстане на 20 марта

НУР-СУЛТАН. 20 МАРТА - По состоянию на 23.59 19 марта в Казахстане подтверждено 230 527 случаев коронавирусной инфекции с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 1310 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе:

в Нур-Султане - 280;

в Алматы - 437;

в Шымкенте - 19;

в Акмолинской области - 53;

в Актюбинской области - 46;

в Алматинская области - 93;

в Атырауской области - 40;

в Восточно-Казахстанской области - 25;

в Жамбылская области - 13;

в Западно-Казахстанской области - 80;

в Карагандинской области - 96;

в Костанайской области - 44;

в Кызылординской области - 3;

в Мангистауской области - 5;

в Павлодарской области - 46;

в Северо-Казахстанской области - 20;

в Туркестанской области - 10.

Также за прошедшие сутки от КВИ выздоровели 819 человек: в Нур-Султане - 138, в Алматы - 146, в Шымкенте - 3, в Акмолинской области - 71, в Актюбинской области - 38, в Алматинской области - 52, в Атырауской области - 58, в ВКО - 19, в Жамбылской области - 15, в ЗКО - 84, в Карагандинской области - 57, в Костанайской области - 44, в Кызылординской области - 10, в Павлодарской области - 72, в Туркестанской области - 12.

Всего в стране выздоровело 210 449 человек от COVID-19.

На сегодняшний день лечение от КВИ продолжают получать 20 583 человека, из них 17 179 с положительным ПЦР-анализом на КВИ и 3404 с отрицательным ПЦР. В стационарах проходят лечение - 5914 пациентов, на амбулаторном уровне - 14 669 пациентов.

В тяжелом состоянии находятся 250 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 65, на аппарате ИВЛ - 34 пациента.

На 18 марта зарегистрировано 46 случаев пневмонии с признаками COVID-19, один человек скончался. Выздоровели 182 человека.

На сегодняшний день, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, в "красной" зоне по распространению COVID-19 находятся Нур-Султан, Алматы и Западно-Казахстанская область.

В "желтой" зоне: Акмолинская, Алматинская, Атырауская и Карагандинская области. В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

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