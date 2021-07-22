Сводка эпидситуации в Казахстане на 21 июля (дополнено)

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НУР-СУЛТАН. 21 ИЮЛЯ - По состоянию на 23.59 20 июля 2021 года в Казахстане подтверждено 504 290 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 5179 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 1277;

в городе Алматы – 710;

в городе Шымкенте – 412;

в Акмолинской области – 177;

в Актюбинской области – 142;

в Алматинской области – 160;

в Атырауской области – 348;

в ВКО – 93;

в Жамбылской области – 105;

в ЗКО – 272;

в Карагандинской области – 703;

в Костанайской области – 141;

в Кызылординской области – 108;

в Мангистауской области – 146;

в Павлодарской области – 185;

в СКО – 97;

в Туркестанской области – 103.

В Казахстане за сутки 2529 человек выздоровело от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 436 523 человека от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 21 июля лечение от КВИ продолжают получать 64 367 человек (62 651 КВИ+ и 1716 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 20 050 пациентов;

- на амбулаторном уровне – 44 317 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 1157 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 263 пациента;

- на аппарате ИВЛ – 160 пациентов.

Дополнено: По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 20 июля 2021 года зарегистрировано 5116 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 19 июля от КВИ скончались 54 человека.

19 июля зафиксированы 227 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 8 летальных исходов и 75 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 58 883, летальных случаев – 3562, выздоровевших – 53 605.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 июля 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне – Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.

На 20 июля 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 4 965 516 человек, 2-м компонентом провакцинировано 2 907 410 человек.

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