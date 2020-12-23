Сводка эпидситуации в Казахстане на 22 декабря

Нур-Султан. 22 декабря. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 21 декабря 2020 года в Казахстане выявлено 147 975 случаев коронавируса, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрировано 739 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 147 975 случаев, из них:

в ВКО - 18 354 (+75);

в городе Нур-Султан - 17 719 (+106);

в городе Алматы - 17 612 (+80);

в Атырауской области - 12 623 (+62);

в Карагандинской области - 11 730 (+34);

в ЗКО - 8867 (+45);

в Павлодарской области - 8389 (+68);

в СКО - 8028 (+62);

в Костанайской области - 6940 (+65);

в Акмолинской области - 6687 (+56);

в Алматинской области - 6556 (+40);

в городе Шымкент - 5457 (+5);

в Жамбылской области - 4858 (+10);

в Актюбинской области - 3634 (+5);

в Туркестанской области - 3585 (+5);

в Мангистауской области - 3591 (+17);

в Кызылординской области - 3345 (+4).

В Казахстане за сутки 821 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 132 427 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 22 декабря лечение от КВИ продолжают получать 25 126 человек (13 348 КВИ+ и 11 778 КВИ-), из них в стационарах находятся 4384 пациента, на амбулаторном уровне - 20 742 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 250 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести - 47 пациентов;

• на аппарате ИВЛ - 44 пациента.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 22 декабря зарегистрировано 2200 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 6 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, за прошедшие сутки было зарегистрировано 190 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 4 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 45 человек.

С 1 августа зарегистрировано: заболевших - 44 604, случаев с летальным исходом - 479, всего выздоровели - 32 347 человек.

На севере Казахстана 6 населённых пунктов закрыли на карантин.

По информации государственного санитарного врача региона Армана Кушбасова, в Есильском районе закрыли четыре села: Явленку, Ясновку, Николаевку, Петровку. В районе имени М. Жумабаева карантин введён в Булаево, селе Таманское. Из-за стабилизации эпидемиологической обстановки и снижения количества заболевших коронавирусом карантин сняли в селах Кишкенеколь, Акбулак Уалихановского района, в селе Бесколь Кызылжарского района, в Успенке района имени М. Жумабаева, Тайынше и Петропавловске, сообщает Петропавловск.news.

Также стало известно, что за период с 14 по 20 декабря от коронавируса скончались 49 казахстанцев:

в городе Алматы - 11;

в городе Нур-Султане - 8;

в Западно-Казахстанской области - 6;

в Алматинской области - 5;

в Атырауской области - 4;

в Восточно-Казахстанской области - 4;

в Павлодарской области - 3;

в Акмолинской области - 2;

в Карагандинской области - 2;

в Актюбинской области - 1;

в Костанайской области - 1;

в Мангистауской области - 1;

в городе Шымкенте - 1.





Как сообщает " Лада ", за последнее время в Мангистауской области зарегистрировано большое число заболевших COVID-19. В этой связи областной оперативный штаб разрабатывает новое постановление.





Между Мангистауской и Атырауской областями будет установлен санитарный пост. В населённом пункте Боранкул Бейнеуского района будет усилена пропускная система в регион.





Между Мангистауской областью и Атырау прекращается свободное сообщение. Движение в этом направлении разрешается только тем гражданам, которые перевозят важные товары, такие как продукты питания, лекарства. Жители региона, работающие вахтовым методом на территории Атырауской области, могут свободно пересекать территорию двух областей. У вахтовиков не запрашивается результат ПЦР-теста. Однако граждане, которым разрешён въезд на территорию Атырау, при обратном въезде в Мангистау обязаны заполнить анкету на санитарном посту. Они будут дальше находиться под медицинским наблюдением.





Согласно новому постановлению, деятельность продовольственных и непродовольственных, открытых, закрытых рынков сократится до 18.00. Работа торгово-развлекательных центров, гипермаркетов, супермаркетов разрешена до 22.00. Кинотеатры будут работать до 20.00.





Также категорически запрещены корпоративные мероприятия, свадьбы, детские утренники и другие массовые мероприятия и семейные встречи.

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