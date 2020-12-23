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Сводка эпидситуации в Казахстане на 22 декабря

22.12.2020 175096
Сводка эпидситуации в Казахстане на 22 декабря
Нур-Султан. 22 декабря. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 21 декабря 2020 года в Казахстане выявлено 147 975 случаев коронавируса, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 739 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
 
Всего в стране подтверждено 147 975 случаев, из них:
 
в ВКО - 18 354 (+75);
 
в городе Нур-Султан - 17 719 (+106);
 
в городе Алматы - 17 612 (+80);
 
в Атырауской области - 12 623 (+62);
 
в Карагандинской области - 11 730 (+34);
 
в ЗКО - 8867 (+45);
 
в Павлодарской области - 8389 (+68);
 
в СКО - 8028 (+62);
 
в Костанайской области - 6940 (+65);
 
в Акмолинской области - 6687 (+56);
 
в Алматинской области - 6556 (+40);
 
в городе Шымкент - 5457 (+5);
 
в Жамбылской области - 4858 (+10);
 
в Актюбинской области - 3634 (+5);
 
в Туркестанской области - 3585 (+5);
 
в Мангистауской области - 3591 (+17);
 
в Кызылординской области - 3345 (+4).
 
В Казахстане за сутки 821 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 132 427 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 22 декабря лечение от КВИ продолжают получать 25 126 человек (13 348 КВИ+ и 11 778 КВИ-), из них в стационарах находятся 4384 пациента, на амбулаторном уровне - 20 742 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
• в тяжелом состоянии - 250 пациентов, 
 
• в состоянии крайней степени тяжести - 47 пациентов;
 
• на аппарате ИВЛ - 44 пациента.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 22 декабря зарегистрировано 2200 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 6 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 
 
Кроме того, за прошедшие сутки было зарегистрировано 190 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 4 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 45 человек. 
 
С 1 августа зарегистрировано: заболевших - 44 604, случаев с летальным исходом - 479, всего выздоровели - 32 347 человек.
 
На севере Казахстана 6 населённых пунктов закрыли на карантин.
 
По информации государственного санитарного врача региона Армана Кушбасова, в Есильском районе закрыли четыре села: Явленку, Ясновку, Николаевку, Петровку. В районе имени М. Жумабаева карантин введён в Булаево, селе Таманское. Из-за стабилизации эпидемиологической обстановки и снижения количества заболевших коронавирусом карантин сняли в селах Кишкенеколь, Акбулак Уалихановского района, в селе Бесколь Кызылжарского района, в Успенке района имени М. Жумабаева, Тайынше и Петропавловске, сообщает Петропавловск.news.
 
Также стало известно, что за период с 14 по 20 декабря от коронавируса скончались 49 казахстанцев:
 
  в городе Алматы - 11;
 
  в городе Нур-Султане - 8;
 
  в Западно-Казахстанской области - 6;
 
  в Алматинской области - 5;
 
  в Атырауской области - 4;
 
  в Восточно-Казахстанской области - 4;
 
  в Павлодарской области - 3;
 
  в Акмолинской области - 2;
 
  в Карагандинской области - 2;
 
  в Актюбинской области - 1;
 
  в Костанайской области - 1;
 
  в Мангистауской области - 1;
 
  в городе Шымкенте - 1.

Как сообщает "Лада", за последнее время в Мангистауской области зарегистрировано большое число заболевших COVID-19. В этой связи областной оперативный штаб разрабатывает новое постановление. 

Между Мангистауской и Атырауской областями будет установлен санитарный пост. В населённом пункте Боранкул Бейнеуского района будет усилена пропускная система в регион.

Между Мангистауской областью и Атырау прекращается свободное сообщение. Движение в этом направлении разрешается только тем гражданам, которые перевозят важные товары, такие как продукты питания, лекарства. Жители региона, работающие вахтовым методом на территории Атырауской области, могут свободно пересекать территорию двух областей. У вахтовиков не запрашивается результат ПЦР-теста. Однако граждане, которым разрешён въезд на территорию Атырау, при обратном въезде в Мангистау обязаны заполнить анкету на санитарном посту. Они будут дальше находиться под медицинским наблюдением.

Согласно новому постановлению, деятельность продовольственных и непродовольственных, открытых, закрытых рынков сократится до 18.00. Работа торгово-развлекательных центров, гипермаркетов, супермаркетов разрешена до 22.00. Кинотеатры будут работать до 20.00.

Также категорически запрещены корпоративные мероприятия, свадьбы, детские утренники и другие массовые мероприятия и семейные встречи.
 

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