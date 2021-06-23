Сводка эпидситуации в Казахстане на 22 июня

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НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - По состоянию на 23.59 21 июня 2021 года в Казахстане подтверждено 410 523 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 943 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 323;

в городе Алматы – 110;

в городе Шымкенте – 17;

в Акмолинской области – 33;

в Актюбинской области – 7;

в Алматинской области – 27;

в Атырауской области – 26;

в ВКО – 64;

в Жамбылской области – 22;

в ЗКО – 13;

в Карагандинской области – 153;

в Костанайской области – 31;

в Кызылординской области – 30;

в Мангистауской области – 12;

в Павлодарской области – 43,

в СКО – 15,

в Туркестанской области – 17.

В Казахстане за сутки 1084 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 386 127 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 22 июня лечение от КВИ продолжают получать 21 330 человек (20 147 КВИ+ и 1183 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 6310 пациентов;

- на амбулаторном уровне – 15 020 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 419 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 95 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 59 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 21 июня зарегистрирован 4249 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 20 июня от КВИ скончались 7 человек.

20 июня зафиксирован 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 21 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 56 546, летальных случаев – 971, выздоровевших – 51 933.

I компонентом 2 809 447 человек провакцинировано в Казахстане на 22 июня 2021 года, II компонентом 1 715 750 человек.





Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 22 июня 2021 года, в "красной" зоне находится город Нур-Султан.

В "зеленой" зоне – Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.

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