Сводка эпидситуации в Казахстане на 22 июня

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НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - По состоянию на 23.59 21 июня 2021 года в Казахстане подтверждено 410 523 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 943 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 323;
в городе Алматы – 110;
в городе Шымкенте – 17;
в Акмолинской области – 33;
в Актюбинской области – 7;
в Алматинской области – 27;
в Атырауской области – 26;
в ВКО – 64;
в Жамбылской области – 22;
в ЗКО – 13;
в Карагандинской области – 153;
в Костанайской области – 31;
в Кызылординской области – 30;
в Мангистауской области – 12;
в Павлодарской области – 43,
в СКО – 15,
в Туркестанской области – 17.
В Казахстане за сутки 1084 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 386 127 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 22 июня лечение от КВИ продолжают получать 21 330 человек (20 147 КВИ+ и 1183 КВИ-), из них:
- в стационарах находятся 6310 пациентов;
- на амбулаторном уровне – 15 020 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 419 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести – 95 пациентов;
- на аппарате ИВЛ – 59 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 21 июня зарегистрирован 4249 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 20 июня от КВИ скончались 7 человек.
20 июня зафиксирован 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 21 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 56 546, летальных случаев – 971, выздоровевших – 51 933.
I компонентом 2 809 447 человек провакцинировано в Казахстане на 22 июня 2021 года, II компонентом 1 715 750 человек.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 22 июня 2021 года, в "красной" зоне находится город Нур-Султан.
В "желтой" зоне – Алматы, Шымкент, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.
В "зеленой" зоне – Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.
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