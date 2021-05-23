Сводка эпидситуации в Казахстане на 22 мая

НУР-СУЛТАН. 22 МАЯ - По состоянию на 23.59 21 мая 2021 года в Казахстане зарегистрировано 371 015 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Всего в стране подтверждено 371 015 случаев. За прошедшие сутки зарегистрировано 2267 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. из них:

в городе Нур-Султане – 351;

в городе Алматы – 521;

в городе Шымкенте – 74;

в Акмолинской области – 134;

в Актюбинской области – 68;

в Алматинской области – 179;

в Атырауской области – 119;

в ВКО – 94;

в Жамбылской области – 31;

в ЗКО – 102;

в Карагандинской области – 326;

в Костанайской области – 40;

в Кызылординской области – 27;

в Мангистауской области – 43;

в Павлодарской области – 93;

в СКО – 29;

в Туркестанской области – 36.

В Казахстане за сутки 2667 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 332 585 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

По информации Министерства здравоохранения РК, на 22 мая лечение от КВИ продолжают получать 35 211 человек (34 663 КВИ+ и 548 КВИ-), из них в стационарах находятся 12 822 пациента, на амбулаторном уровне – 22 389 пациентов.





Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:





• в тяжелом состоянии – 701 пациент;

• в состоянии крайней степени тяжести – 172 пациента;

• на аппарате ИВЛ – 95 пациентов.

За 20 мая 2021 года зарегистрировано 3 случая с летальным исходом от пневмонии с отрицательным ПЦР-тестом на КВИ и 22 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. Всего зарегистрировано 3767 летальных случаев с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

По состоянию на 20 мая 2020 года зарегистрировано 54 605 случаев пневмонии с признаками КВИ, 3335 человек скончались.

1 969 033 человек провакцинировано в Казахстане на 22 мая.

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