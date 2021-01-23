Сводка эпидситуации в Казахстане на 22 января

Нур-Султан. 22 января. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 21 января 2021 года в Казахстане зарегистрировано 173 842 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрированы 1430 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 173 842 случая, из них:

в городе Алматы - 20 880 (+130);

в городе Нур-Султан - 20 810 (+231);

в ВКО - 19 710 (+41);

в Атырауской области - 15 297 (+111);

в Карагандинской области - 13 066 (+75);

в Павлодарской области - 11 249 (+235);

в ЗКО – 10 146 (+61);

в СКО - 9878 (+91);

в Костанайской области - 9003 (+125);

в Акмолинской области - 8853 (+163);

в Алматинской области - 8537 (+78);

в городе Шымкент - 5771 (+14);

в Жамбылской области - 5361 (+19);

в Туркестанской области - 3959 (+13);

в Мангистауской области - 3938 (+16);

в Актюбинской области - 3868 (+17);

в Кызылординской области - 3516 (+10).

В Казахстане 1076 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 157 597 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 22 января лечение от КВИ продолжают получать 25 469 человек (13 788 КВИ+ и 11 681 КВИ-), из них в стационарах находится 6791 пациент, на амбулаторном уровне - 18 678 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 291 пациент;

• в состоянии крайней степени тяжести - 50 пациентов;

• на аппарате ИВЛ - 39 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 22 января зарегистрировано 2457 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 11 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

На 20 января 2021 года зарегистрировано 96 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. Выздоровели 56 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 47 211, случаев с летальным исходом - 549, всего выздоровели – 34 981 человек.





Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 22 января 2021 года в "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.





В "желтой" зоне - Алматы, Карагандинская, Алматинская области.





В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

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