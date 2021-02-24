Сводка эпидситуации в Казахстане на 23 февраля

Нур-Султан. 23 февраля. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 22 февраля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 208 809 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрировано 692 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 208 809 случаев, из них:

в городе Нур-Султане - 24 536 (+60);

в городе Алматы - 24 470 (+111);

в ВКО - 21 692 (+82);

в Атырауской области - 16 967 (+28);

в Павлодарской области - 17 128 (+93);

в Карагандинской области - 15 133 (+35);

в Акмолинской области - 13 242 (+65);

в ЗКО - 12 622 (+45);

в СКО - 12 138 (+40);

в Костанайской области - 11 985 (+67);

в Алматинской области - 10 512 (+36);

в городе Шымкенте - 6078 (+6);

в Жамбылской области - 5865 (+10);

в Туркестанской области - 4252 (+5);

в Мангистауской области - 4202 (+0);

в Актюбинской области - 4191 (+0);

в Кызылординской области - 3796 (+9).

В Казахстане за сутки 944 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 192 773 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 23 февраля лечение от КВИ продолжают получать 20 780 человек (13 369 КВИ+ и 7 411 КВИ-), из них в стационарах находится – 4 683 пациента, на амбулаторном уровне – 16 097 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 245 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 55 пациентов;

• на аппарате ИВЛ – 48 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 23 февраля зарегистрировано 2707 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 8 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

На 21 февраля 2021 года зарегистрировано 8 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 1 случай с летальным исходом. Выздоровели 202 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 48 991, случаев с летальным исходом - 613, всего выздоровели – 40 967 человек.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 23 февраля 2021 года, в "желтой" зоне находятся Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области.

В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

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