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Сводка эпидситуации в Казахстане на 23 июня

23.06.2021 140752
Сводка эпидситуации в Казахстане на 23 июня
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - По состоянию на 23.59 22 июня 2021 года в Казахстане подтвержден 411 771 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1248 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
 в городе Нур-Султане - 411;
 
 в городе Алматы - 117;
 
 в городе Шымкенте - 64;
 
 в Акмолинской области - 32;
 
 в Актюбинской области - 32;
 
 в Алматинской области - 28;
 
 в Атырауской области - 50;
 
 в ВКО - 70;
 
 в Жамбылской области - 24;
 
 в ЗКО - 88;
 
 в Карагандинской области - 146;
 
 в Костанайской области - 30;
 
 в Кызылординской области - 28;
 
 в Мангистауской области - 46;
 
 в Павлодарской области - 46;
 
 в СКО - 13;
 
 в Туркестанской области - 21.
 
В Казахстане за сутки 1168 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 387 295 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 23 июня лечение от КВИ продолжают получать 21 449 человек (20 215 КВИ+ и 1234 КВИ-), из них:
 
- в стационарах находятся 6325 пациентов; 
 
- на амбулаторном уровне – 15 124 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
- в тяжелом состоянии – 413 пациентов;
 
- в состоянии крайней степени тяжести – 95 пациентов;
 
- на аппарате ИВЛ – 66 пациентов. 
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 22 июня зарегистрирован 4261 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 21 июня от КВИ скончались 12 человек. 
 
21 июня зафиксирован 81 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 29 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 56 627, летальных случаев – 972, выздоровевших – 51 962.
 
I компонентом в Казахстане провакцинировано 2 857 255 человек на 23 июня 2021 года, II компонентом – 1 753 969 человек.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации регионах Казахстана на 23 июня 2021 года, в "красной" зоне находится Нур-Султан.

В "желтой" зоне – Алматы, Шымкент, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская и Мангистауская области.

В "зеленой" зоне – Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.
 

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