Сводка эпидситуации в Казахстане на 23 июня

НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - По состоянию на 23.59 22 июня 2021 года в Казахстане подтвержден 411 771 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1248 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 411;

в городе Алматы - 117;

в городе Шымкенте - 64;

в Акмолинской области - 32;

в Актюбинской области - 32;

в Алматинской области - 28;

в Атырауской области - 50;

в ВКО - 70;

в Жамбылской области - 24;

в ЗКО - 88;

в Карагандинской области - 146;

в Костанайской области - 30;

в Кызылординской области - 28;

в Мангистауской области - 46;

в Павлодарской области - 46;

в СКО - 13;

в Туркестанской области - 21.

В Казахстане за сутки 1168 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 387 295 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 23 июня лечение от КВИ продолжают получать 21 449 человек (20 215 КВИ+ и 1234 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 6325 пациентов;

- на амбулаторном уровне – 15 124 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 413 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 95 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 66 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 22 июня зарегистрирован 4261 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 21 июня от КВИ скончались 12 человек.

21 июня зафиксирован 81 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 29 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 56 627, летальных случаев – 972, выздоровевших – 51 962.

I компонентом в Казахстане провакцинировано 2 857 255 человек на 23 июня 2021 года, II компонентом – 1 753 969 человек.





Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации регионах Казахстана на 23 июня 2021 года, в "красной" зоне находится Нур-Султан.





В "желтой" зоне – Алматы, Шымкент, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская и Мангистауская области.





В "зеленой" зоне – Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.

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