Сводка эпидситуации в Казахстане на 23 марта

НУР-СУЛТАН. 23 МАРТА - По состоянию на 23.59 22 марта 2021 года в Казахстане зарегистрировано 234 007 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрирован 1101 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 234 007 случаев, из них:

в городе Алматы – 30 586 (+395);

в городе Нур-Султане – 28 409 (+161);

в ВКО – 22 650 (+29);

в Павлодарской области – 18 844 (+33);

в Атырауской области – 18 055 (+48);

в Карагандинской области – 16 938 (+91);

в Акмолинской области – 14 949 (+53);

в ЗКО – 14 399 (+61);

в Костанайской области – 13 470 (+41);

в СКО – 12 914 (+13);

в Алматинской области – 12 454 (+94);

в городе Шымкенте – 6548 (+11);

в Жамбылской области – 6273 (+17);

в Актюбинской области – 4776 (+40);

в Туркестанской области – 4434 (+8);

в Мангистауской области – 4363 (+2);

в Кызылординской области – 3945 (+4).

В Казахстане за сутки 337 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 212 091 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 23 марта лечение от КВИ продолжают получать 21 888 человек (18 982 КВИ+ и 2906 КВИ-), из них в стационарах находятся 6418 пациентов, на амбулаторном уровне – 15 470 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 291 пациент;

• в состоянии крайней степени тяжести – 69 пациентов;

• на аппарате ИВЛ – 37 пациентов.

На 21 марта 2021 года зарегистрировано 10 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19 , 2 случая с летальным исходом. Выздоровело 188 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 50 131, случаев с летальным исходом – 664, всего выздоровел – 46 561 человек.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 по 22 марта зарегистрировано 2934 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 23 марта 2021 года, в "красной" зоне находятся: город Нур-Султан, город Алматы, Западно-Казахстанская область.

В "желтой" зоне: Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская и Карагандинская области.

В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

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