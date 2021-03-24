Сводка эпидситуации в Казахстане на 23 марта

НУР-СУЛТАН. 23 МАРТА - По состоянию на 23.59 22 марта 2021 года в Казахстане зарегистрировано 234 007 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрирован 1101 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 234 007 случаев, из них:
в городе Алматы – 30 586 (+395);
в городе Нур-Султане – 28 409 (+161);
в ВКО – 22 650 (+29);
в Павлодарской области – 18 844 (+33);
в Атырауской области – 18 055 (+48);
в Карагандинской области – 16 938 (+91);
в Акмолинской области – 14 949 (+53);
в ЗКО – 14 399 (+61);
в Костанайской области – 13 470 (+41);
в СКО – 12 914 (+13);
в Алматинской области – 12 454 (+94);
в городе Шымкенте – 6548 (+11);
в Жамбылской области – 6273 (+17);
в Актюбинской области – 4776 (+40);
в Туркестанской области – 4434 (+8);
в Мангистауской области – 4363 (+2);
в Кызылординской области – 3945 (+4).
В Казахстане за сутки 337 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 212 091 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 23 марта лечение от КВИ продолжают получать 21 888 человек (18 982 КВИ+ и 2906 КВИ-), из них в стационарах находятся 6418 пациентов, на амбулаторном уровне – 15 470 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 291 пациент;
• в состоянии крайней степени тяжести – 69 пациентов;
• на аппарате ИВЛ – 37 пациентов.
На 21 марта 2021 года зарегистрировано 10 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19 , 2 случая с летальным исходом. Выздоровело 188 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 50 131, случаев с летальным исходом – 664, всего выздоровел – 46 561 человек.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 по 22 марта зарегистрировано 2934 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 23 марта 2021 года, в "красной" зоне находятся: город Нур-Султан, город Алматы, Западно-Казахстанская область.
В "желтой" зоне: Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская и Карагандинская области.
В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
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