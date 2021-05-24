Сводка эпидситуации в Казахстане на 23 мая

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НУР-СУЛТАН. 23 МАЯ - За прошедшие сутки в РК зарегистрировано 2167 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации МВК по нераспространению COVID-19, всего в стране подтверждены 373 182 случая. За прошедшие сутки зарегистрировано 2167 новых случаев заболевания, из них:

в городе Нур-Султане - 322;

в городе Алматы - 519;

в городе Шымкенте - 63;

в Акмолинской области - 135;

в Актюбинской области - 82;

в Алматинской области - 143;

в Атырауской области - 86;

в ВКО - 93;

в Жамбылской области - 38;

в ЗКО - 91;

в Карагандинской области - 349;

в Костанайской области - 41;

в Кызылординской области - 19;

в Мангистауской области - 50;

в Павлодарской области - 80;

в СКО - 13;

в Туркестанской области - 43.

В Казахстане 3353 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Из них:

в городе Нур-Султане - 634;

в городе Алматы - 1089;

в городе Шымкенте - 366;

в Акмолинской области - 0;

в Актюбинской области - 5;

в Алматинской области - 441;

в Атырауской области - 125;

в ВКО - 87;

в Жамбылской области - 30;

в ЗКО - 43;

в Карагандинской области - 364;

в Костанайской области - 3;

в Кызылординской области - 5;

в Мангистауской области - 12;

в Павлодарской области - 100;

в СКО - 9;

в Туркестанской области - 40.

Всего в стране выздоровело 335 938 человек от COVID-19.





На 23 мая лечение от КВИ продолжают получать 35 003 человека (34 457 КВИ+ и 546 КВИ-), из них:





в стационарах находятся 12 968 пациентов,





на амбулаторном уровне - 21 035 пациентов.





Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:





в тяжелом состоянии - 744 пациента;





в состоянии крайней степени тяжести - 172 пациента;





на аппарате ИВЛ - 93 пациента.





На 22 мая зарегистрирован 86 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19. Выздоровели 83 человек.





С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 54 691 выздоровели – 50 805 человек.





1 984 761 человек провакцинировано в Казахстане на 23 мая.

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