Сводка эпидситуации в Казахстане на 23 мая

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НУР-СУЛТАН. 23 МАЯ - За прошедшие сутки в РК зарегистрировано 2167 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации МВК по нераспространению COVID-19, всего в стране подтверждены 373 182 случая. За прошедшие сутки зарегистрировано 2167 новых случаев заболевания, из них:
в городе Нур-Султане - 322;
в городе Алматы - 519;
в городе Шымкенте - 63;
в Акмолинской области - 135;
в Актюбинской области - 82;
в Алматинской области - 143;
в Атырауской области - 86;
в ВКО - 93;
в Жамбылской области - 38;
в ЗКО - 91;
в Карагандинской области - 349;
в Костанайской области - 41;
в Кызылординской области - 19;
в Мангистауской области - 50;
в Павлодарской области - 80;
в СКО - 13;
в Туркестанской области - 43.
В Казахстане 3353 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Из них:
в городе Нур-Султане - 634;
в городе Алматы - 1089;
в городе Шымкенте - 366;
в Акмолинской области - 0;
в Актюбинской области - 5;
в Алматинской области - 441;
в Атырауской области - 125;
в ВКО - 87;
в Жамбылской области - 30;
в ЗКО - 43;
в Карагандинской области - 364;
в Костанайской области - 3;
в Кызылординской области - 5;
в Мангистауской области - 12;
в Павлодарской области - 100;
в СКО - 9;
в Туркестанской области - 40.
Всего в стране выздоровело 335 938 человек от COVID-19.
На 23 мая лечение от КВИ продолжают получать 35 003 человека (34 457 КВИ+ и 546 КВИ-), из них:
в стационарах находятся 12 968 пациентов,
на амбулаторном уровне - 21 035 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии - 744 пациента;
в состоянии крайней степени тяжести - 172 пациента;
на аппарате ИВЛ - 93 пациента.
На 22 мая зарегистрирован 86 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19. Выздоровели 83 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 54 691 выздоровели – 50 805 человек.
1 984 761 человек провакцинировано в Казахстане на 23 мая.
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