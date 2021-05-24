Система Orphus

Сводка эпидситуации в Казахстане на 23 мая

23.05.2021 32995
Сводка эпидситуации в Казахстане на 23 мая
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 23 МАЯ - За прошедшие сутки в РК зарегистрировано 2167 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации МВК по нераспространению COVID-19, всего в стране подтверждены 373 182 случая. За прошедшие сутки зарегистрировано 2167 новых случаев заболевания, из них:
 
в городе Нур-Султане - 322;
 
в городе Алматы - 519;
 
в городе Шымкенте - 63;
 
в Акмолинской области - 135;
 
в Актюбинской области - 82;
 
в Алматинской области - 143;
 
в Атырауской области - 86;
 
в ВКО - 93;
 
в Жамбылской области - 38;
 
в ЗКО - 91;
 
в Карагандинской области - 349;
 
в Костанайской области - 41;
 
в Кызылординской области - 19;
 
в Мангистауской области - 50;
 
в Павлодарской области - 80;
 
в СКО - 13;
 
в Туркестанской области - 43.
 
В Казахстане 3353 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Из них: 
 
в городе Нур-Султане - 634;
 
в городе Алматы - 1089;
 
в городе Шымкенте - 366;
 
в Акмолинской области - 0;
 
в Актюбинской области - 5;
 
в Алматинской области - 441;
 
в Атырауской области - 125;
 
в ВКО - 87;
 
в Жамбылской области - 30;
 
в ЗКО - 43;
 
в Карагандинской области - 364;
 
в Костанайской области - 3;
 
в Кызылординской области - 5;
 
в Мангистауской области - 12;
 
в Павлодарской области - 100;
 
в СКО - 9;
 
в Туркестанской области - 40.
 
Всего в стране выздоровело 335 938 человек от COVID-19.

На 23 мая лечение от КВИ продолжают получать 35 003 человека (34 457 КВИ+ и 546 КВИ-), из них: 

в стационарах находятся 12 968 пациентов, 

на амбулаторном уровне - 21 035 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии - 744 пациента;

в состоянии крайней степени тяжести - 172 пациента;

на аппарате ИВЛ - 93 пациента.

На 22 мая зарегистрирован 86 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19. Выздоровели 83 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 54 691 выздоровели – 50 805 человек.

1 984 761 человек провакцинировано в Казахстане на 23 мая.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая