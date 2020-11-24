Сводка эпидситуации в Казахстане на 23 ноября

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 716 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
Нур-Султан - 15 610 (+40);
Алматы - 15 636 (+42);
Шымкент - 5330 (+2);
Акмолинская область - 4624 (+61);
Актюбинская область - 3448 (+8);
Алматинская область - 5533 (+12);
Атырауская область - 11 538 (+15);
Восточно-Казахстанская область - 15 263 (+188);
Жамбылская область - 4324 (+10);
Западно-Казахстанская область - 7772 (+42);
Карагандинская область - 10 957 (+20);
Костанайская область - 4776 (+77);
Кызылординская область - 3285 (+1);
Мангистауская область - 3426 (+2);
Павлодарская область - 5580 (+98);
Северо-Казахстанская область - 5619 (+96);
Туркестанская область - 3461 (+2).
За прошедшие сутки в Казахстане 514 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 33, город Алматы - 153, Акмолинская область - 42, Актюбинская область - 3, Атырауская область - 3, Восточно-Казахстанская область - 98, Западно-Казахстанская область - 7, Карагандинская область - 11, Костанайская область - 16, Павлодарская область - 31, Северо-Казахстанская область - 117. Итого выздоровевших в Казахстане - 112 806.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 11 386 человек, среди которых 644 детей. В стационарах находятся 3225 пациентов, на амбулаторном уровне - 8161 человек. 200 человек находятся в тяжелом состоянии, 30 - в состоянии крайней степени тяжести, 22 - на аппаратах ИВЛ.
По данным Минздрава, за сутки скончались 7 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. Всего в Казахстане с 13 марта по 23 ноября зарегистрировано 1990 летальных случаев от коронавируса.
Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировано 44 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 27 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 41 203, летальных случаев - 427, выздоровевших - 30 086 человек.
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