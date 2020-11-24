Сводка эпидситуации в Казахстане на 23 ноября

Нур-Султан. 23 ноября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 22 ноября 2020 года в Казахстане выявлено 126 182 заболевших COVID-19, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 716 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

Нур-Султан - 15 610 (+40);

Алматы - 15 636 (+42);

Шымкент - 5330 (+2);

Акмолинская область - 4624 (+61);

Актюбинская область - 3448 (+8);

Алматинская область - 5533 (+12);

Атырауская область - 11 538 (+15);

Восточно-Казахстанская область - 15 263 (+188);

Жамбылская область - 4324 (+10);

Западно-Казахстанская область - 7772 (+42);

Карагандинская область - 10 957 (+20);

Костанайская область - 4776 (+77);

Кызылординская область - 3285 (+1);

Мангистауская область - 3426 (+2);

Павлодарская область - 5580 (+98);

Северо-Казахстанская область - 5619 (+96);

Туркестанская область - 3461 (+2).

За прошедшие сутки в Казахстане 514 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 33, город Алматы - 153, Акмолинская область - 42, Актюбинская область - 3, Атырауская область - 3, Восточно-Казахстанская область - 98, Западно-Казахстанская область - 7, Карагандинская область - 11, Костанайская область - 16, Павлодарская область - 31, Северо-Казахстанская область - 117. Итого выздоровевших в Казахстане - 112 806.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 11 386 человек, среди которых 644 детей. В стационарах находятся 3225 пациентов, на амбулаторном уровне - 8161 человек. 200 человек находятся в тяжелом состоянии, 30 - в состоянии крайней степени тяжести, 22 - на аппаратах ИВЛ.

По данным Минздрава, за сутки скончались 7 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. Всего в Казахстане с 13 марта по 23 ноября зарегистрировано 1990 летальных случаев от коронавируса.

Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировано 44 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 27 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 41 203, летальных случаев - 427, выздоровевших - 30 086 человек.

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