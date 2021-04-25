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Сводка эпидситуации в Казахстане на 24 апреля

24.04.2021 129817
Сводка эпидситуации в Казахстане на 24 апреля
НУР-СУЛТАН. 24 АПРЕЛЯ - По состоянию на 23.59 23 апреля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 303 570 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 2837 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
 
Всего в стране подтверждено 303 570 случаев, из них:
 
 в городе Алматы - 49 687 (+694);
 
 в городе Нур-Султане - 42 272 (+547);
 
 в ВКО - 24 322 (+95);
 
 в Карагандинской области - 21 861 (+234);
 
 в Атырауской области - 21 307 (+128);
 
 в Павлодарской области - 20 093 (+54);
 
 в Алматинской области - 19 761 (+205);
 
 в ЗКО - 18 276 (+172);
 
 в Акмолинской области - 17 423 (+147);
 
 в Костанайской области - 14 552 (+30);
 
 в СКО - 13 780 (+42);
 
 в городе Шымкенте - 8777 (+110);
 
 в Актюбинской области - 8418 (+139);
 
 в Жамбылской области - 7410 (+73);
 
 в Мангистауской области - 5368 (+57);
 
 в Туркестанской области - 5161 (+41);
 
 в Кызылординской области - 5102 (+69).
 
В Казахстане за сутки 2585 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 259 863 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 
 
На 24 апреля лечение от КВИ продолжают получать 40 682 человека (40 172 КВИ+ и 510 КВИ-), из них в стационарах находится - 14 395 пациентов, на амбулаторном уровне - 26 287 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
- в тяжелом состоянии - 746 пациентов; 
 
- в состоянии крайней степени тяжести - 150 пациентов;
 
- на аппарате ИВЛ - 93 пациента.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 23 апреля зарегистрировано 3535 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 22 апреля от КВИ скончались 23 человека. 
 
На 22 апреля 2021 года зарегистрировано 93 новых случая заболевания пневмонией с признаками COVID-194 случая с летальным исходом. Выздоровели 77 человек.
 
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 52 348 случаев с летальным исходом - 768, всего выздоровели - 51 070 человек.
 
По последним данным, 858 566 человек провакцинировано в Казахстане
 
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 24 апреля 2021 года, в "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская области. 
 

 
В "желтой" зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Павлодарская области.
 

 
В "зеленной" зоне: Туркестанская и Северо-Казахстанская области.
 

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