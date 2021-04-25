Сводка эпидситуации в Казахстане на 24 апреля

НУР-СУЛТАН. 24 АПРЕЛЯ - По состоянию на 23.59 23 апреля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 303 570 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2837 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 303 570 случаев, из них:

в городе Алматы - 49 687 (+694);

в городе Нур-Султане - 42 272 (+547);

в ВКО - 24 322 (+95);

в Карагандинской области - 21 861 (+234);

в Атырауской области - 21 307 (+128);

в Павлодарской области - 20 093 (+54);

в Алматинской области - 19 761 (+205);

в ЗКО - 18 276 (+172);

в Акмолинской области - 17 423 (+147);

в Костанайской области - 14 552 (+30);

в СКО - 13 780 (+42);

в городе Шымкенте - 8777 (+110);

в Актюбинской области - 8418 (+139);

в Жамбылской области - 7410 (+73);

в Мангистауской области - 5368 (+57);

в Туркестанской области - 5161 (+41);

в Кызылординской области - 5102 (+69).

В Казахстане за сутки 2585 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 259 863 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 24 апреля лечение от КВИ продолжают получать 40 682 человека (40 172 КВИ+ и 510 КВИ-), из них в стационарах находится - 14 395 пациентов, на амбулаторном уровне - 26 287 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 746 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести - 150 пациентов;

- на аппарате ИВЛ - 93 пациента.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 23 апреля зарегистрировано 3535 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 22 апреля от КВИ скончались 23 человека.

На 22 апреля 2021 года зарегистрировано 93 новых случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 4 случая с летальным исходом. Выздоровели 77 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 52 348 случаев с летальным исходом - 768, всего выздоровели - 51 070 человек.

По последним данным, 858 566 человек провакцинировано в Казахстане.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 24 апреля 2021 года, в "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская области.





В "желтой" зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Павлодарская области.





В "зеленной" зоне: Туркестанская и Северо-Казахстанская области.

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