Сводка эпидситуации в Казахстане на 24 декабря

Нур-Султан. 24 декабря. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 23 декабря 2020 года в Казахстане выявлено 149 462 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрировано 754 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 149 462 случаев, из них:

в ВКО - 18 491 (+66);

в городе Нур-Султан - 17 912 (+118);

в городе Алматы - 17 790 (+90);

в Атырауской области - 12 744 (+59);

в Карагандинской области - 11 799 (+35);

в ЗКО - 8934 (+27);

в Павлодарской области - 8515 (+60);

в СКО - 8155 (+63);

в Костанайской области - 7072 (+65);

в Акмолинской области - 6803 (+57);

в Алматинской области - 6665 (+60);

в городе Шымкент - 5470 (+7);

в Жамбылской области - 4885 (+15);

в Актюбинской области - 3646 (+4);

в Мангистауской области - 3627 (+18);

в Туркестанской области - 3599 (+8);

в Кызылординской области - 3355 (+2).

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 23 декабря 2020 года, в "красной" зоне находится Атырауская область. В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская области. В "зеленой зоне" - все остальные регионы.

В Казахстане за сутки 1553 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране 135 063 человека выздоровели от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 24 декабря лечение от КВИ продолжают получать 24 126 человек (12 181 КВИ+ и 11 945 КВИ-), из них в стационарах находятся 4630 пациентов, на амбулаторном уровне - 19 496 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 231 пациент,

• в состоянии крайней степени тяжести - 47 пациентов;

• на аппарате ИВЛ - 42 пациента.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 24 декабря зарегистрировано 2218 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 9 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировано 156 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 83 человека выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 44 951, летальных случаев - 483, выздоровевших - 32 523.

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