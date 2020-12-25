Сводка эпидситуации в Казахстане на 24 декабря

За прошедшие сутки зарегистрировано 754 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 149 462 случаев, из них:
в ВКО - 18 491 (+66);
в городе Нур-Султан - 17 912 (+118);
в городе Алматы - 17 790 (+90);
в Атырауской области - 12 744 (+59);
в Карагандинской области - 11 799 (+35);
в ЗКО - 8934 (+27);
в Павлодарской области - 8515 (+60);
в СКО - 8155 (+63);
в Костанайской области - 7072 (+65);
в Акмолинской области - 6803 (+57);
в Алматинской области - 6665 (+60);
в городе Шымкент - 5470 (+7);
в Жамбылской области - 4885 (+15);
в Актюбинской области - 3646 (+4);
в Мангистауской области - 3627 (+18);
в Туркестанской области - 3599 (+8);
в Кызылординской области - 3355 (+2).
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 23 декабря 2020 года, в "красной" зоне находится Атырауская область. В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская области. В "зеленой зоне" - все остальные регионы.
В Казахстане за сутки 1553 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране 135 063 человека выздоровели от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 24 декабря лечение от КВИ продолжают получать 24 126 человек (12 181 КВИ+ и 11 945 КВИ-), из них в стационарах находятся 4630 пациентов, на амбулаторном уровне - 19 496 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии - 231 пациент,
• в состоянии крайней степени тяжести - 47 пациентов;
• на аппарате ИВЛ - 42 пациента.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 24 декабря зарегистрировано 2218 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 9 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировано 156 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 83 человека выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 44 951, летальных случаев - 483, выздоровевших - 32 523.
Принято постановление главного государственного санитарного врача города Алматы Жандарбека Бекшина №66 от 23 декабря 2020 года о мерах по предупреждению распространения коронавируса, регламентирующее деятельность ТРЦ, государственных структур, предприятий в новогодние праздничные дни.
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