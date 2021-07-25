Сводка эпидситуации в Казахстане на 24 июля

НУР-СУЛТАН. 24 ИЮЛЯ - По состоянию на 23.59 23 июля 2021 года в Казахстане подтверждено 522 638 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 6521 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 1522;

в городе Алматы – 1080;

в городе Шымкенте – 507;

в Акмолинской области – 193;

в Актюбинской области – 250;

в Алматинской области – 220;

в Атырауской области – 446;

в ВКО – 101;

в Жамбылской области – 108;

в ЗКО – 309;

в Карагандинской области – 750;

в Костанайской области – 167;

в Кызылординской области – 170;

в Мангистауской области – 255;

в Павлодарской области – 211;

в СКО – 123;

в Туркестанской области – 109.

В Казахстане за сутки 2802 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 444 239 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 24 июля лечение от КВИ продолжают получать 75 005 человек (73 091 КВИ+ и 1914 КВИ-), из них:

- в стационарах находится 21 681 пациент;

- на амбулаторном уровне – 53 324 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 1325 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 287 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 175 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 24 июля 2021 года зарегистрировано 3595 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 22 июля от КВИ скончались 10 человек.

22 июля зафиксированы 225 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 10 летальных исходов и 86 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 59 375, летальных случаев – 3595, выздоровевших – 53886.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана 24 июля 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Туркестанская область.

На 23 июля 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 5 098 010 человек, 2-м компонентом провакцинировано 3 170 893 человека.

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