Сводка эпидситуации в Казахстане на 24 марта

НУР-СУЛТАН. 24 МАРТА - По состоянию на 23.59 23 марта в Казахстане зарегистрировано 1088 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает МВК по нераспространению COVID-19, всего в стране подтверждено 235 095 случаев, из них в:

Алматы - 30 966 (+380);

Нур-Султане - 28 561 (+152);

ВКО - 22 668 (+18);

Павлодарской области - 18 873 (+29);

Атырауской области - 18 118 (+63);

Карагандинской области - 17 028 (+90);

Акмолинской области - 14 998 (+49);

ЗКО - 14 473 (+74);

Костанайской области - 13 511 (+41);

СКО - 12 926 (+12);

Алматинской области - 12 563 (+109);

Шымкенте - 6569 (+21);

Жамбылской области - 6278 (+5);

Актюбинской области - 4804 (+28);

Туркестанской области - 4440 (+6);

Мангистауской области - 4364 (+1);

Кызылординской области - 3955 (+10).

В Казахстане 817 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Из них в:

Нур-Султане - 178;

Алматы - 232;

Шымкенте - 19;

Акмолинской области - 159;

Алматинской области - 34;

Атырауской области - 33;

ВКО - 10;

ЗКО - 40;

Карагандинской области - 52;

Костанайской области - 15;

Павлодарской области - 44;

Туркестанской области - 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровело 212 908 человек.

На 24 марта лечение от КВИ продолжают получать 22 014 человек (19 246 КВИ+ и 2768 КВИ-), из них в стационарах находятся 6537 пациентов, на амбулаторном уровне - 15 477 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии - 304 пациента;

в состоянии крайней степени тяжести - 75 пациентов;

на аппарате ИВЛ - 42 пациента.

На 22 марта зарегистрировано 15 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 случая с летальным исходом. Выздоровело 150 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 50 146, случаев с летальным исходом - 667, всего выздоровело - 46 711 человек.

В соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 24 марта в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Западно-Казахстанская область.





В "желтой" зоне: Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская и Карагандинская области.

В "зеленой" зоне - все остальные регионы.





23 марта на территорию Республики Казахстан прибыло 30 международных авиарейсов из Кореи, Индии, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Грузии, Украины, России, Узбекистана и Кыргызстана.





Из 4398 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 4366 человек, без справок прибыли 32 гражданина РК. В том числе:





в аэропорт Алматы - 17 рейсов, 2734 пассажира, со справками - 2707, без справок - 27;

в аэропорт Шымкента - 7 рейсов, 609 пассажиров, все со справками;

в аэропорт Нур-Султана - 3 рейса, 474 пассажира, со справками - 469, без справок - 5;

в аэропорт Актау - 2 рейса, прибыли 339 пассажиров, все со справками;

в аэропорт Костаная - 1 рейс, 242 пассажира, все со справками.





Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.





По результатам ПЦР-анализа, из 20 граждан РК, прилетевших 22 марта без справок, у двоих пассажиров выявлена коронавирусная инфекция. Из них один пассажир прибыл рейсом Мале - Алматы, другой - Минск - Нур-Султан.

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