Сводка эпидситуации в Казахстане на 24 мая

НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - По состоянию на 23.59 23 мая 2021 года в Казахстане подтверждено 375 014 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1832 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 179;
в городе Алматы – 398;
в городе Шымкенте – 77;
в Акмолинской области – 140;
в Актюбинской области – 34;
в Алматинской области – 104;
в Атырауской области – 84;
в ВКО – 80;
в Жамбылской области – 24;
в ЗКО – 85;
в Карагандинской области – 355;
в Костанайской области – 41;
в Кызылординской области – 43;
в Мангистауской области – 35;
в Павлодарской области – 73;
в СКО – 42;
в Туркестанской области – 38.
В Казахстане за сутки 2792 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 338 730 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 24 мая лечение от КВИ продолжают получать 33 002 человека (32 479 КВИ+ и 523 КВИ-), из них:
- в стационарах находятся 13 030 пациентов;
- на амбулаторном уровне – 19 972 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 729 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 178 пациентов, на аппарате ИВЛ – 99 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 23 мая зарегистрировано 3805 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 22 мая от КВИ скончались 18 человек.
На 23 мая 2021 года зарегистрировано 15 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19. Выздоровели 34 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 54 706, выздоровели – 50 839 человек.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 24 мая 2021 года, в "красной" зоне: города Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.
В "желтой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Костанайская, Кызылординская, Павлодарская области и СКО.
В "зеленой" зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская и Туркестанская области.
1 991 219 человек провакцинировано в Казахстане на 24 мая 2021 года.
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