Сводка эпидситуации в Казахстане на 24 мая

НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - По состоянию на 23.59 23 мая 2021 года в Казахстане подтверждено 375 014 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1832 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 179;

в городе Алматы – 398;

в городе Шымкенте – 77;

в Акмолинской области – 140;

в Актюбинской области – 34;

в Алматинской области – 104;

в Атырауской области – 84;

в ВКО – 80;

в Жамбылской области – 24;

в ЗКО – 85;

в Карагандинской области – 355;

в Костанайской области – 41;

в Кызылординской области – 43;

в Мангистауской области – 35;

в Павлодарской области – 73;

в СКО – 42;

в Туркестанской области – 38.

В Казахстане за сутки 2792 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 338 730 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 24 мая лечение от КВИ продолжают получать 33 002 человека (32 479 КВИ+ и 523 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 13 030 пациентов;

- на амбулаторном уровне – 19 972 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 729 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 178 пациентов, на аппарате ИВЛ – 99 пациентов.





По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 23 мая зарегистрировано 3805 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 22 мая от КВИ скончались 18 человек.

На 23 мая 2021 года зарегистрировано 15 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19. Выздоровели 34 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 54 706, выздоровели – 50 839 человек.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 24 мая 2021 года, в "красной" зоне: города Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.

В "желтой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Костанайская, Кызылординская, Павлодарская области и СКО.

В "зеленой" зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская и Туркестанская области.





1 991 219 человек провакцинировано в Казахстане на 24 мая 2021 года.

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