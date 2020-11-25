Сводка эпидситуации в Казахстане на 24 ноября

Нур-Султан. 24 ноября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 23 ноября 2020 года в Казахстане выявлено 126 860 заболевших COVID-19, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 678 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

Нур-Султан - 15 635 (+25);

Алматы - 15 682 (+46);

Шымкент - 5331 (+1);

Акмолинская область - 4692 (+68);

Актюбинская область - 3456 (+8);

Алматинская область - 5553 (+20)

Атырауская область - 11 549 (+11);

Восточно-Казахстанская область - 15 417 (+154);

Жамбылская область - 4338 (+14);

Западно-Казахстанская область - 7805 (+33);

Карагандинская область - 10 972 (+15);

Костанайская область - 4846 (+70);

Кызылординская область - 3285;

Мангистауская область - 3426;

Павлодарская область - 5688 (+108);

Северо-Казахстанская область - 5724 (+105);

Туркестанская область - 3461.

За прошедшие сутки в Казахстане 840 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. В разрезе регионов: город Алматы - 97, Акмолинская область - 75, Атырауская область - 3, Восточно-Казахстанская область - 111, Жамбылская область - 31, Западно-Казахстанская область - 64, Карагандинская область - 15, Костанайская область - 116, Кызылординская область - 15, Павлодарская область - 55, Северо-Казахстанская область - 258. Итого выздоровевших в Казахстане - 113 646.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 11 218 человека, среди которых 650 детей. В стационарах находятся 3289 пациентов, на амбулаторном уровне - 7929 человек. 211 человек находятся в тяжелом состоянии, 28 - в состоянии крайней степени тяжести, 24 - на аппаратах ИВЛ.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 24 ноября зарегистрировано 1996 летальных случаев от коронавируса.

За прошедшие сутки скончались 6 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировано 20 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 30 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 41 203, летальных случаев - 428, выздоровевших - 30 086 человек.

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