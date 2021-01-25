Сводка эпидситуации в Казахстане на 24 января

Такие данные представило МВК по нераспространению COVID-19. Накануне в республике было зафиксировано 1548 случаев заражений. Всего в стране подтверждено 176 974 случая, из них:
в Нур-Султане - 21 274 (+229);
в Алматы - 21 141 (+131);
в ВКО - 19 804 (+42);
в Атырауской области - 15 497 (+96);
в Карагандинской области - 13 226 (+82);
в Павлодарской области - 11 695 (+220);
в ЗКО - 10 304 (+84);
в СКО - 10 107 (+113);
в Костанайской области - 9350 (+177);
в Акмолинской области - 9299 (+237);
в Алматинской области - 8712 (+92);
в Шымкенте - 5787 (+8);
в Жамбылской области - 5408 (+20);
в Туркестанской области - 3986 (+16);
в Мангистауской области - 3960 (+11);
в Актюбинской области - 3889 (+10);
в Кызылординской области - 3535 (+16).
За минувшие сутки в Казахстане выздоровели 839 человек:
в Нур-Султане - 215;
в Алматы - 81;
в Акмолинской области - 69;
в Алматинской области - 33;
в Атырауской области - 59;
в ВКО - 23;
в Жамбылской области - 17;
в ЗКО - 25;
в Карагандинской области - 40;
в Костанайской области - 43;
в Мангистауской области - 5;
в Павлодарской области - 163;
в СКО - 63;
в Туркестанской области - 3.
Всего в стране выздоровели от COVID-19 159 486 человек.
Восемь человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки. На 24 января лечение от КВИ продолжают получать 26 736 человек (15 016 КВИ+ и 11 720 КВИ-), из них в стационарах находятся 6 753 пациента, на амбулаторном уровне – 19 983 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 291 пациент,
• в состоянии крайней степени тяжести – 50 пациентов;
• на аппарате ИВЛ - 43 пациента.
Зарегистрировано 110 случаев заболевания пневмонией, 2 случая с летальным исходом. Выздоровели 94 человека.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано:
заболевших - 47 421, случаев с летальным исходом - 552, всего выздоровели – 35 149 человек.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства