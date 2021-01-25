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Сводка эпидситуации в Казахстане на 24 января

24.01.2021 200206
Сводка эпидситуации в Казахстане на 24 января
Нур-Султан. 24 января. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1584 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 
Такие данные представило МВК по нераспространению COVID-19. Накануне в республике было зафиксировано 1548 случаев заражений. Всего в стране подтверждено 176 974 случая, из них:
 
в Нур-Султане - 21 274 (+229);
 
в Алматы - 21 141 (+131);
 
в ВКО - 19 804 (+42);
 
в Атырауской области - 15 497 (+96);
 
в Карагандинской области - 13 226 (+82);
 
в Павлодарской области - 11 695 (+220);
 
в ЗКО - 10 304 (+84);
 
в СКО - 10 107 (+113);
 
в Костанайской области - 9350 (+177);
 
в Акмолинской области - 9299 (+237);
 
в Алматинской области - 8712 (+92);
 
в Шымкенте - 5787 (+8);
 
в Жамбылской области - 5408 (+20);
 
в Туркестанской области - 3986 (+16);
 
в Мангистауской области - 3960 (+11);
 
в Актюбинской области - 3889 (+10);
 
в Кызылординской области - 3535 (+16).
 
За минувшие сутки в Казахстане выздоровели 839 человек:
 
в Нур-Султане - 215;
 
в Алматы - 81;
 
в Акмолинской области - 69;
 
в Алматинской области - 33;
 
в Атырауской области - 59;
 
в ВКО - 23;
 
в Жамбылской области - 17;
 
в ЗКО - 25;
 
в Карагандинской области - 40;
 
в Костанайской области - 43;
 
в Мангистауской области - 5;
 
в Павлодарской области - 163;
 
в СКО - 63;
 
в Туркестанской области - 3.
 
Всего в стране выздоровели от COVID-19 159 486 человек.
 
Восемь человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки. На 24 января лечение от КВИ продолжают получать 26 736 человек (15 016 КВИ+ и 11 720 КВИ-), из них в стационарах находятся 6 753 пациента, на амбулаторном уровне – 19 983 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
• в тяжелом состоянии – 291 пациент,
 
• в состоянии крайней степени тяжести – 50 пациентов;
 
• на аппарате ИВЛ - 43 пациента.
 
Зарегистрировано 110 случаев заболевания пневмонией, 2 случая с летальным исходом. Выздоровели 94 человека.
 
С 1 августа 2020 года зарегистрировано:
 
заболевших - 47 421, случаев с летальным исходом - 552, всего выздоровели – 35 149 человек.
 

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