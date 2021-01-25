Сводка эпидситуации в Казахстане на 24 января

Нур-Султан. 24 января. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1584 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Такие данные представило МВК по нераспространению COVID-19. Накануне в республике было зафиксировано 1548 случаев заражений. Всего в стране подтверждено 176 974 случая, из них:

в Нур-Султане - 21 274 (+229);

в Алматы - 21 141 (+131);

в ВКО - 19 804 (+42);

в Атырауской области - 15 497 (+96);

в Карагандинской области - 13 226 (+82);

в Павлодарской области - 11 695 (+220);

в ЗКО - 10 304 (+84);

в СКО - 10 107 (+113);

в Костанайской области - 9350 (+177);

в Акмолинской области - 9299 (+237);

в Алматинской области - 8712 (+92);

в Шымкенте - 5787 (+8);

в Жамбылской области - 5408 (+20);

в Туркестанской области - 3986 (+16);

в Мангистауской области - 3960 (+11);

в Актюбинской области - 3889 (+10);

в Кызылординской области - 3535 (+16).

За минувшие сутки в Казахстане выздоровели 839 человек:

в Нур-Султане - 215;

в Алматы - 81;

в Акмолинской области - 69;

в Алматинской области - 33;

в Атырауской области - 59;

в ВКО - 23;

в Жамбылской области - 17;

в ЗКО - 25;

в Карагандинской области - 40;

в Костанайской области - 43;

в Мангистауской области - 5;

в Павлодарской области - 163;

в СКО - 63;

в Туркестанской области - 3.

Всего в стране выздоровели от COVID-19 159 486 человек.

Восемь человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки. На 24 января лечение от КВИ продолжают получать 26 736 человек (15 016 КВИ+ и 11 720 КВИ-), из них в стационарах находятся 6 753 пациента, на амбулаторном уровне – 19 983 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 291 пациент,

• в состоянии крайней степени тяжести – 50 пациентов;

• на аппарате ИВЛ - 43 пациента.

Зарегистрировано 110 случаев заболевания пневмонией, 2 случая с летальным исходом. Выздоровели 94 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:

заболевших - 47 421, случаев с летальным исходом - 552, всего выздоровели – 35 149 человек.

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