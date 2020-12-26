Сводка эпидситуации в Казахстане на 25 декабря

Нур-Султан. 25 декабря. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 24 декабря 2020 года в Казахстане зарегистрировано 150 198 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрированы 736 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 150 198 случаев, из них:

в ВКО - 18 552 (+61);

в городе Нур-Султан - 17 972 (+60);

в городе Алматы - 17 885 (+95);

в Атырауской области - 12 806 (+62);

в Карагандинской области - 11 836 (+37);

в ЗКО - 8963 (+29);

в Павлодарской области - 8608 (+93);

в СКО - 8216 (+61);

в Костанайской области - 7137 (+65);

в Акмолинской области - 6861 (+58);

в Алматинской области - 6726 (+61);

в городе Шымкент - 5473 (+3);

в Жамбылской области - 4900 (+15;

в Актюбинской области - 3657 (+11);

в Мангистауской области - 3639 (+12);

в Туркестанской области - 3608 (+9);

в Кызылординской области - 3359 (+4).

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, в "желтой" зоне находятся Алматы, Нур-Султан, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская и Северо-Казахстанская области. В "красной" зоне остается Атырауская область. Остальные регионы - в "зеленой" зоне.

В целом Казахстан находится в "желтой" зоне.

В Казахстане 1302 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 136 365 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 25 декабря лечение от КВИ продолжают получать 23 627 человек (11 604 КВИ+ и 12 023 КВИ-), из них в стационарах находятся 4738 пациентов, на амбулаторном уровне - 18 889 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 243 пациента;

• в состоянии крайней степени тяжести - 44 пациента;

• на аппарате ИВЛ - 39 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 25 декабря зарегистрировано 2229 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 11 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, за прошедшие сутки было зарегистрировано 154 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 73 человека.

С 1 августа зарегистрировано: заболевших - 45 105, случаев с летальным исходом - 486, всего выздоровели - 32 596 человека.

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