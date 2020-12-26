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Сводка эпидситуации в Казахстане на 25 декабря

25.12.2020 40636
Сводка эпидситуации в Казахстане на 25 декабря
Нур-Султан. 25 декабря. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 24 декабря 2020 года в Казахстане зарегистрировано 150 198 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки зарегистрированы 736 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
 
Всего в стране подтверждено 150 198 случаев, из них:
 
в ВКО - 18 552 (+61);
 
в городе Нур-Султан - 17 972 (+60);
 
в городе Алматы - 17 885 (+95);
 
в Атырауской области - 12 806 (+62);
 
в Карагандинской области - 11 836 (+37);
 
в ЗКО - 8963 (+29);
 
в Павлодарской области - 8608 (+93);
 
в СКО - 8216 (+61);
 
в Костанайской области - 7137 (+65);
 
в Акмолинской области - 6861 (+58);
 
в Алматинской области - 6726 (+61);
 
в городе Шымкент - 5473 (+3);
 
в Жамбылской области - 4900 (+15;
 
в Актюбинской области - 3657 (+11);
 
в Мангистауской области - 3639 (+12);
 
в Туркестанской области - 3608 (+9);
 
в Кызылординской области - 3359 (+4).
 
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, в "желтой" зоне находятся Алматы, Нур-Султан, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская и Северо-Казахстанская области. В "красной" зоне остается Атырауская область. Остальные регионы - в "зеленой" зоне.
 
В целом Казахстан находится в "желтой" зоне.
 
В Казахстане 1302 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 136 365 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 25 декабря лечение от КВИ продолжают получать 23 627 человек (11 604 КВИ+ и 12 023 КВИ-), из них в стационарах находятся 4738 пациентов, на амбулаторном уровне - 18 889 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
• в тяжелом состоянии - 243 пациента; 
 
• в состоянии крайней степени тяжести - 44 пациента;
 
• на аппарате ИВЛ - 39 пациентов.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 25 декабря зарегистрировано 2229 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 11 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 
 
Кроме того, за прошедшие сутки было зарегистрировано 154 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 73 человека. 
 
С 1 августа зарегистрировано: заболевших - 45 105, случаев с летальным исходом - 486, всего выздоровели - 32 596 человека.
 

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