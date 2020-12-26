Сводка эпидситуации в Казахстане на 25 декабря

За прошедшие сутки зарегистрированы 736 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 150 198 случаев, из них:
в ВКО - 18 552 (+61);
в городе Нур-Султан - 17 972 (+60);
в городе Алматы - 17 885 (+95);
в Атырауской области - 12 806 (+62);
в Карагандинской области - 11 836 (+37);
в ЗКО - 8963 (+29);
в Павлодарской области - 8608 (+93);
в СКО - 8216 (+61);
в Костанайской области - 7137 (+65);
в Акмолинской области - 6861 (+58);
в Алматинской области - 6726 (+61);
в городе Шымкент - 5473 (+3);
в Жамбылской области - 4900 (+15;
в Актюбинской области - 3657 (+11);
в Мангистауской области - 3639 (+12);
в Туркестанской области - 3608 (+9);
в Кызылординской области - 3359 (+4).
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, в "желтой" зоне находятся Алматы, Нур-Султан, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская и Северо-Казахстанская области. В "красной" зоне остается Атырауская область. Остальные регионы - в "зеленой" зоне.
В целом Казахстан находится в "желтой" зоне.
В Казахстане 1302 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 136 365 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 25 декабря лечение от КВИ продолжают получать 23 627 человек (11 604 КВИ+ и 12 023 КВИ-), из них в стационарах находятся 4738 пациентов, на амбулаторном уровне - 18 889 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии - 243 пациента;
• в состоянии крайней степени тяжести - 44 пациента;
• на аппарате ИВЛ - 39 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 25 декабря зарегистрировано 2229 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 11 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
Кроме того, за прошедшие сутки было зарегистрировано 154 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 73 человека.
С 1 августа зарегистрировано: заболевших - 45 105, случаев с летальным исходом - 486, всего выздоровели - 32 596 человека.
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