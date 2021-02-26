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Сводка эпидситуации в Казахстане на 25 февраля

25.02.2021 15472
Сводка эпидситуации в Казахстане на 25 февраля
Нур-Султан. 25 февраля. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 24 февраля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 210 357 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 795 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
 
Всего в стране подтверждено 210 357 случаев, из них:
 
в городе Нур-Султане - 24 689 (+85);
 
в городе Алматы - 24 663 (+100);
 
в ВКО - 21 833 (+68);
 
в Атырауской области - 17 054 (+49);
 
в Павлодарской области - 17 298 (+80);
 
в Карагандинской области - 15 254 (+62);
 
в Акмолинской области - 13 366 (+61);
 
в ЗКО – 12 769 (+82);
 
в СКО - 12 207 (+30);
 
в Костанайской области - 12 120 (+67);
 
в Алматинской области - 10 591 (+40);
 
в городе Шымкенте - 6099 (+15);
 
в Жамбылской области - 5894 (+11);
 
в Туркестанской области - 4264 (+6);
 
в Мангистауской области - 4212 (+5);
 
в Актюбинской области - 4223 (+23);
 
в Кызылординской области - 3821 (+11).
 
В Казахстане 696 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 194 375 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 25 февраля лечение от КВИ продолжают получать 20 342 человека (13 261 КВИ+ и 7 081 КВИ-), из них в стационарах находится – 4 538 пациентов, на амбулаторном уровне – 15 804 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
• в тяжелом состоянии – 240 пациентов, 
 
• в состоянии крайней степени тяжести – 53 пациента;
 
• на аппарате ИВЛ – 46 пациентов.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 25 февраля зарегистрировано 2721 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 3 пациента с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 
 
На 23 февраля 2021 года зарегистрировано 74 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 4 случая с летальным исходом. Выздоровели 211 человек.
 
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 49 121, случаев с летальным исходом - 619, всего выздоровели – 41 421 человек.
 

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