Сводка эпидситуации в Казахстане на 25 февраля

Нур-Султан. 25 февраля. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 24 февраля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 210 357 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрировано 795 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 210 357 случаев, из них:

в городе Нур-Султане - 24 689 (+85);

в городе Алматы - 24 663 (+100);

в ВКО - 21 833 (+68);

в Атырауской области - 17 054 (+49);

в Павлодарской области - 17 298 (+80);

в Карагандинской области - 15 254 (+62);

в Акмолинской области - 13 366 (+61);

в ЗКО – 12 769 (+82);

в СКО - 12 207 (+30);

в Костанайской области - 12 120 (+67);

в Алматинской области - 10 591 (+40);

в городе Шымкенте - 6099 (+15);

в Жамбылской области - 5894 (+11);

в Туркестанской области - 4264 (+6);

в Мангистауской области - 4212 (+5);

в Актюбинской области - 4223 (+23);

в Кызылординской области - 3821 (+11).

В Казахстане 696 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 194 375 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 25 февраля лечение от КВИ продолжают получать 20 342 человека (13 261 КВИ+ и 7 081 КВИ-), из них в стационарах находится – 4 538 пациентов, на амбулаторном уровне – 15 804 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 240 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 53 пациента;

• на аппарате ИВЛ – 46 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 25 февраля зарегистрировано 2721 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 3 пациента с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

На 23 февраля 2021 года зарегистрировано 74 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 4 случая с летальным исходом. Выздоровели 211 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 49 121, случаев с летальным исходом - 619, всего выздоровели – 41 421 человек.

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