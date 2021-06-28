Сводка эпидситуации в Казахстане на 25 июня

НУР-СУЛТАН. 25 ИЮНЯ - По состоянию на 23.59 24 июня 2021 года в Казахстане подтверждено 414 712 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1445 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 506;

в городе Алматы - 181;

в городе Шымкенте - 50;

в Акмолинской области - 33;

в Актюбинской области - 20;

в Алматинской области - 37;

в Атырауской области - 61;

в ВКО - 87;

в Жамбылской области - 31;

в ЗКО - 70;

в Карагандинской области - 147;

в Костанайской области - 34;

в Кызылординской области - 31;

в Мангистауской области - 41;

в Павлодарской области - 49;

в СКО - 25;

в Туркестанской области - 33.

В Казахстане за сутки 1235 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 389 406 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.





На 25 июня лечение от КВИ в Казахстане получают 22 325 человек (21 025 КВИ+ и 1 300 КВИ-). Из них 6738 пациентов находятся в стационарах, 15 587 - на амбулаторном уровне. В тяжелом состоянии - 409 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 104 пациента, на аппарате ИВЛ - 68 пациентов.





По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 24 июня зарегистрирован 4281 летальный случай от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 23 июня от КВИ скончались 13 человек.





23 июня зафиксировано 78 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции. За сутки 5 человек скончались и 43 человека выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано 56 786 заболевших, из них 978 человек скончались. Выздоровели 52 049 человек.





На 25 июня в Казахстане I компонентом провакцинировано 2 997 072 человека, II компонентом - 1 829 643 человека.





Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации регионах Казахстана на 25 июня 2021 года, в "красной" зоне находится Нур-Султан, в "желтой" зоне - Алматы, Шымкент, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская и Мангистауская области. В "зелёной" зоне находятся Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.

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