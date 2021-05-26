Сводка эпидситуации в Казахстане на 25 мая

НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - По состоянию на 23.59 24 мая 2021 года в Казахстане зарегистрировано 376 572 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1558 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 174;
в городе Алматы – 348;
в городе Шымкенте – 27;
в Акмолинской области – 133;
в Актюбинской области – 20;
в Алматинской области – 106;
в Атырауской области – 36;
в ВКО – 73;
в Жамбылской области – 18;
в ЗКО – 68;
в Карагандинской области – 348;
в Костанайской области – 40;
в Кызылординской области – 13;
в Мангистауской области – 16;
в Павлодарской области – 75;
в СКО – 45;
в Туркестанской области – 18.
В Казахстане за сутки 2248 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 340 978 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 25 мая лечение от КВИ продолжают получать 32 254 человека (31 766 КВИ+ и 488 КВИ-), из них:
- в стационарах находятся 12 452 пациента;
- на амбулаторном уровне – 19 802 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 696 пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести – 177 пациентов;
- на аппарате ИВЛ – 105 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 24 мая зарегистрировано 3828 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 23 мая от КВИ скончались 23 человека.
По состоянию на 23 мая зарегистрировано 10 случаев заболевания пневмонией с признаками КВИ, один человек скончался от заболевания.
2 015 053 человек провакцинировано в Казахстане на 25 мая 2021 года.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 25 мая 2021 года, в "красной" зоне – города Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.
В "желтой" зоне – Шымкент, Актюбинская, Костанайская, Павлодарская, Мангистауская области и СКО.
В "зеленой" зоне – Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская и Туркестанская области.
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