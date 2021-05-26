Сводка эпидситуации в Казахстане на 25 мая

НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - По состоянию на 23.59 24 мая 2021 года в Казахстане зарегистрировано 376 572 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1558 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 174;

в городе Алматы – 348;

в городе Шымкенте – 27;

в Акмолинской области – 133;

в Актюбинской области – 20;

в Алматинской области – 106;

в Атырауской области – 36;

в ВКО – 73;

в Жамбылской области – 18;

в ЗКО – 68;

в Карагандинской области – 348;

в Костанайской области – 40;

в Кызылординской области – 13;

в Мангистауской области – 16;

в Павлодарской области – 75;

в СКО – 45;

в Туркестанской области – 18.

В Казахстане за сутки 2248 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 340 978 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 25 мая лечение от КВИ продолжают получать 32 254 человека (31 766 КВИ+ и 488 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 12 452 пациента;

- на амбулаторном уровне – 19 802 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 696 пациентов,

- в состоянии крайней степени тяжести – 177 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 105 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 24 мая зарегистрировано 3828 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 23 мая от КВИ скончались 23 человека.

По состоянию на 23 мая зарегистрировано 10 случаев заболевания пневмонией с признаками КВИ, один человек скончался от заболевания.

2 015 053 человек провакцинировано в Казахстане на 25 мая 2021 года.

В "желтой" зоне – Шымкент, Актюбинская, Костанайская, Павлодарская, Мангистауская области и СКО.

В "зеленой" зоне – Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская и Туркестанская области.

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