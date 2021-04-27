Сводка эпидситуации в Казахстане на 26 апреля

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НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - По состоянию на 23.59 25 апреля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 309 116 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2716 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 309 116 случаев, из них:

в городе Алматы – 51 062 (+693);

в городе Нур-Султане – 43 245 (+475);

в ВКО – 24 507 (+86);

в Карагандинской области – 22 336 (+240);

в Атырауской области – 21 520 (+97);

в Алматинской области – 20 227 (+220);

в Павлодарской области – 20 225 (+75);

в ЗКО – 18 643 (+166);

в Акмолинской области – 17 721 (+150);

в Костанайской области – 14 607 (+27);

в СКО – 13 857 (+34);

в городе Шымкенте – 8987 (+96);

в Актюбинской области – 8708 (+125);

в Жамбылской области – 7532 (+51);

в Мангистауской области – 5473 (+50);

в Туркестанской области – 5255 (+49);

в Кызылординской области – 5241 (+82).

В Казахстане за сутки 1799 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 263 446 человека от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 26 апреля лечение от КВИ продолжают получать 42 549 человек (42 100 КВИ+ и 449 КВИ-), из них в стационарах находится – 15 273 пациента, на амбулаторном уровне – 27 276 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 769 пациентов,

- в состоянии крайней степени тяжести – 179 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 113 пациентов.

На 24 апреля 2021 года зарегистрировано 25 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 4 случая с летальным исходом. Выздоровели 80 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 52 459, случаев с летальным исходом - 775, всего выздоровели – 51 235 человек.

893 633 человек провакцинировано в Казахстане на 26 апреля 2021 года.





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