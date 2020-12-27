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Сводка эпидситуации в Казахстане на 26 декабря

26.12.2020 180658
Сводка эпидситуации в Казахстане на 26 декабря
Нур-Султан. 26 декабря. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 25 декабря 2020 года в Казахстане зарегистрирован 150 951 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today. 
 
За прошедшие сутки зарегистрированы 753 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 
 
Всего в стране подтверждено 150 951 случай, из них:
 
 в ВКО - 18 593 (+41);
 
 в городе Нур-Султане - 18 031 (+59);
 
 в городе Алматы - 17 995 (+110);
 
 в Атырауской области - 12 885 (+79);
 
 в Карагандинской области - 11 874 (+38);
 
 в ЗКО - 9001 (+38);
 
 в Павлодарской области - 8698 (+90);
 
 в СКО - 8278 (+62);
 
 в Костанайской области - 7021 (+64);
 
 в Акмолинской области - 6917 (+56);
 
 в Алматинской области - 6786 (+60);
 
 в городе Шымкенте - 5483 (+10);
 
 в Жамбылской области - 4915 (+15);
 
 в Актюбинской области - 3658 (+1);
 
 в Мангистауской области - 3646 (+7);
 
 в Туркестанской области - 3623 (+15);
 
 в Кызылординской области - 3367 (+8).
 
По информации Министерства здравоохранения РК, на 26 декабря лечение от КВИ продолжают получать 22 973 человека (10 866 КВИ+ и 12 107 КВИ-), из них в стационарах находится - 4773 пациента, на амбулаторном уровне -18 200 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+, КВИ- находятся:
 
 - в тяжелом состоянии - 251 пациент; 
 
 - в состоянии крайней степени тяжести - 48 пациентов;
 
 - на аппарате ИВЛ -40 пациентов.
 
Всего в Казахстане с 13 марта по 26 декабря зарегистрировано 2239 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 10 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 
 
Кроме того, за прошедшие сутки было зарегистрировано 160 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 73 человека. 
 
С 1 августа зарегистрировано: заболевших - 45 265, случаев с летальным исходом - 489, всего выздоровели - 32 669 человек. 
 
За прошедший день от коронавируса выздоровел 1481 казахстанец. Всего в стране выздоровели 137 846 пациентов. 
 
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 26 декабря 2020 года в "красной" зоне по-прежнему находится Атырауская область. Кроме того, сегодня в "красную зону" вошли Акмолинская, Костанайская и Павлодарская области. В "желтой" зоне находятся Нур-Султан, Алматы и Северо-Казахстанская область. Все остальные регионы - в "зеленой" зоне.
 
Сегодня вышло новое постановление государственного санврача "Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении". 

Так, согласно документу: 
 
-        возобновляется движение пригородных пассажирских поездов/электричек;
 
-        запрещается проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных, мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;
 
-        запрещается деятельность развлекательных учреждений (детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов, и другие), букмекерских контор;
 
-        запрещается деятельность детских дошкольных учреждений за исключением дежурных групп;
 
-        с 25 декабря 2020 года до 5 января 2021 года запрещается организация и проведение новогодних утренников, праздничных корпоративов;
 
-        разрешается передвижение личного автотранспорта между регионами.
 
Разрешается с третьей четверти 2020-2021 учебного года
 
- обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек;
 
- обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - до 7 класса включительно по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей;
 
- комбинированное обучение в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном;
 
- индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 5 человек по решению администрации образовательного учреждения.
 
Кроме того, разрешается со второго семестра штатное обучение для cтудентов I курсов колледжей и вузов.
 

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