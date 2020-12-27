Сводка эпидситуации в Казахстане на 26 декабря

Нур-Султан. 26 декабря. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 25 декабря 2020 года в Казахстане зарегистрирован 150 951 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.
За прошедшие сутки зарегистрированы 753 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 150 951 случай, из них:
в ВКО - 18 593 (+41);
в городе Нур-Султане - 18 031 (+59);
в городе Алматы - 17 995 (+110);
в Атырауской области - 12 885 (+79);
в Карагандинской области - 11 874 (+38);
в ЗКО - 9001 (+38);
в Павлодарской области - 8698 (+90);
в СКО - 8278 (+62);
в Костанайской области - 7021 (+64);
в Акмолинской области - 6917 (+56);
в Алматинской области - 6786 (+60);
в городе Шымкенте - 5483 (+10);
в Жамбылской области - 4915 (+15);
в Актюбинской области - 3658 (+1);
в Мангистауской области - 3646 (+7);
в Туркестанской области - 3623 (+15);
в Кызылординской области - 3367 (+8).
По информации Министерства здравоохранения РК, на 26 декабря лечение от КВИ продолжают получать 22 973 человека (10 866 КВИ+ и 12 107 КВИ-), из них в стационарах находится - 4773 пациента, на амбулаторном уровне -18 200 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+, КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии - 251 пациент;
- в состоянии крайней степени тяжести - 48 пациентов;
- на аппарате ИВЛ -40 пациентов.
Всего в Казахстане с 13 марта по 26 декабря зарегистрировано 2239 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 10 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
Кроме того, за прошедшие сутки было зарегистрировано 160 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 73 человека.
С 1 августа зарегистрировано: заболевших - 45 265, случаев с летальным исходом - 489, всего выздоровели - 32 669 человек.
За прошедший день от коронавируса выздоровел 1481 казахстанец. Всего в стране выздоровели 137 846 пациентов.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 26 декабря 2020 года в "красной" зоне по-прежнему находится Атырауская область. Кроме того, сегодня в "красную зону" вошли Акмолинская, Костанайская и Павлодарская области. В "желтой" зоне находятся Нур-Султан, Алматы и Северо-Казахстанская область. Все остальные регионы - в "зеленой" зоне.
Сегодня вышло новое постановление государственного санврача "Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении".
Так, согласно документу:
- возобновляется движение пригородных пассажирских поездов/электричек;
- запрещается проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных, мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;
- запрещается деятельность развлекательных учреждений (детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов, и другие), букмекерских контор;
- запрещается деятельность детских дошкольных учреждений за исключением дежурных групп;
- с 25 декабря 2020 года до 5 января 2021 года запрещается организация и проведение новогодних утренников, праздничных корпоративов;
- разрешается передвижение личного автотранспорта между регионами.
Разрешается с третьей четверти 2020-2021 учебного года:
- обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек;
- обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - до 7 класса включительно по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей;
- комбинированное обучение в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном;
- индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 5 человек по решению администрации образовательного учреждения.
Кроме того, разрешается со второго семестра штатное обучение для cтудентов I курсов колледжей и вузов.
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