Сводка эпидситуации в Казахстане на 26 декабря

Нур-Султан. 26 декабря. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 25 декабря 2020 года в Казахстане зарегистрирован 150 951 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрированы 753 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 150 951 случай, из них:

в ВКО - 18 593 (+41);

в городе Нур-Султане - 18 031 (+59);

в городе Алматы - 17 995 (+110);

в Атырауской области - 12 885 (+79);

в Карагандинской области - 11 874 (+38);

в ЗКО - 9001 (+38);

в Павлодарской области - 8698 (+90);

в СКО - 8278 (+62);

в Костанайской области - 7021 (+64);

в Акмолинской области - 6917 (+56);

в Алматинской области - 6786 (+60);

в городе Шымкенте - 5483 (+10);

в Жамбылской области - 4915 (+15);

в Актюбинской области - 3658 (+1);

в Мангистауской области - 3646 (+7);

в Туркестанской области - 3623 (+15);

в Кызылординской области - 3367 (+8).

По информации Министерства здравоохранения РК, на 26 декабря лечение от КВИ продолжают получать 22 973 человека (10 866 КВИ+ и 12 107 КВИ-), из них в стационарах находится - 4773 пациента, на амбулаторном уровне -18 200 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+, КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 251 пациент;

- в состоянии крайней степени тяжести - 48 пациентов;

- на аппарате ИВЛ -40 пациентов.

Всего в Казахстане с 13 марта по 26 декабря зарегистрировано 2239 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 10 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, за прошедшие сутки было зарегистрировано 160 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 73 человека.

С 1 августа зарегистрировано: заболевших - 45 265, случаев с летальным исходом - 489, всего выздоровели - 32 669 человек.

За прошедший день от коронавируса выздоровел 1481 казахстанец. Всего в стране выздоровели 137 846 пациентов.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 26 декабря 2020 года в "красной" зоне по-прежнему находится Атырауская область. Кроме того, сегодня в "красную зону" вошли Акмолинская, Костанайская и Павлодарская области. В "желтой" зоне находятся Нур-Султан, Алматы и Северо-Казахстанская область. Все остальные регионы - в "зеленой" зоне.

Сегодня вышло новое постановление государственного санврача "Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении".





Так, согласно документу:

- возобновляется движение пригородных пассажирских поездов/электричек;

- запрещается проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных, мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

- запрещается деятельность развлекательных учреждений (детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов, и другие), букмекерских контор;

- запрещается деятельность детских дошкольных учреждений за исключением дежурных групп;

- с 25 декабря 2020 года до 5 января 2021 года запрещается организация и проведение новогодних утренников, праздничных корпоративов;

- разрешается передвижение личного автотранспорта между регионами.

Разрешается с третьей четверти 2020-2021 учебного года:

- обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек;

- обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - до 7 класса включительно по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей;

- комбинированное обучение в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном;

- индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 5 человек по решению администрации образовательного учреждения.

Кроме того, разрешается со второго семестра штатное обучение для cтудентов I курсов колледжей и вузов.

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