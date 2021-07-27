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Сводка эпидситуации в Казахстане на 26 июля

26.07.2021 24679
Сводка эпидситуации в Казахстане на 26 июля
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 26 ИЮЛЯ - По состоянию на 23.59 25 июля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 535 906 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 6637 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане – 1510;
 
в городе Алматы – 1219;
 
в городе Шымкенте – 520;
 
в Акмолинской области – 192;
 
в Актюбинской области – 255;
 
в Алматинской области – 194;
 
в Атырауской области – 420;
 
в ВКО – 139;
 
в Жамбылской области – 152;
 
в ЗКО – 168;
 
в Карагандинской области – 781;
 
в Костанайской области – 181;
 
в Кызылординской области – 168;
 
в Мангистауской области – 258;
 
в Павлодарской области – 202;
 
в СКО – 133;
 
в Туркестанской области – 145.
 
В Казахстане за сутки 2381 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 449 377 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
Дополнено: На 26 июля лечение от КВИ продолжают получать 83 084 человека (81 077 КВИ+ и 2 007 КВИ-), из них:
 
- в стационарах находится - 23 868 пациентов,
 
- на амбулаторном уровне - 59 216 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
- в тяжелом состоянии - 1 444 пациента,
 
- в состоянии крайней степени тяжести - 304 пациента, 
 
- на аппарате ИВЛ - 183 пациента.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 25 июля 2021 года зарегистрировано 5452 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 24 июля от КВИ скончались 70 человек. 
 
24 июля 2021 года зафиксированы 84 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 20 летальных исходов и 83 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 59 671, летальных случаев - 3625, выздоровевших - 54 039.
 
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 26 июля 2021 года, в "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
 
В "желтой" зоне: Туркестанская область.
 
На 25 июля 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 5 145 055 человек, 2-м компонентом провакцинировано 3 264 705 человек.
 

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