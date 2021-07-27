Сводка эпидситуации в Казахстане на 26 июля

Фото из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 26 ИЮЛЯ - По состоянию на 23.59 25 июля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 535 906 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 6637 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 1510;

в городе Алматы – 1219;

в городе Шымкенте – 520;

в Акмолинской области – 192;

в Актюбинской области – 255;

в Алматинской области – 194;

в Атырауской области – 420;

в ВКО – 139;

в Жамбылской области – 152;

в ЗКО – 168;

в Карагандинской области – 781;

в Костанайской области – 181;

в Кызылординской области – 168;

в Мангистауской области – 258;

в Павлодарской области – 202;

в СКО – 133;

в Туркестанской области – 145.

В Казахстане за сутки 2381 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 449 377 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

Дополнено: На 26 июля лечение от КВИ продолжают получать 83 084 человека (81 077 КВИ+ и 2 007 КВИ-), из них:

- в стационарах находится - 23 868 пациентов,

- на амбулаторном уровне - 59 216 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 1 444 пациента,

- в состоянии крайней степени тяжести - 304 пациента,

- на аппарате ИВЛ - 183 пациента.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 25 июля 2021 года зарегистрировано 5452 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 24 июля от КВИ скончались 70 человек.

24 июля 2021 года зафиксированы 84 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 20 летальных исходов и 83 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 59 671, летальных случаев - 3625, выздоровевших - 54 039.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 26 июля 2021 года, в "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Туркестанская область.

На 25 июля 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 5 145 055 человек, 2-м компонентом провакцинировано 3 264 705 человек.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства