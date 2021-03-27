Сводка эпидситуации в Казахстане на 26 марта

НУР-СУЛТАН. 26 МАРТА - По состоянию на 23.59 25 марта 2021 года в Казахстане зарегистрировано 237 300 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1100 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 237 300 случаев, из них:

в городе Алматы – 31 637 (+330);

в городе Нур-Султане – 28 941 (+185);

в ВКО – 22 706 (+19);

в Павлодарской области – 18 926 (+28);

в Атырауской области – 18 265 (+82);

в Карагандинской области – 17 218 (+98);

в Акмолинской области – 15 093 (+50);

в ЗКО – 14 597 (+48);

в Костанайской области – 13 591 (+40);

в СКО – 12 940 (+7);

в Алматинской области – 12 775 (+108);

в городе Шымкенте – 6626 (+35);

в Жамбылской области – 6300 (+12);

в Актюбинской области – 4908 (+54);

в Туркестанской области – 4447 (+2);

в Мангистауской области – 4371 (+2);

в Кызылординской области – 3959 (+0).

В Казахстане за сутки 971 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 214 714 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 26 марта лечение от КВИ продолжает получать 22 131 человек (19 623 КВИ+ и 2508 КВИ-), из них в стационарах находится 6981 пациент, на амбулаторном уровне – 15 150 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 321 пациент;

• в состоянии крайней степени тяжести – 75 пациентов;

• на аппарате ИВЛ – 47 пациентов.

На 24 марта 2021 года зарегистрировано 63 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 случая с летальным исходом. Выздоровел 171 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 50 215, случаев с летальным исходом – 672, всего выздоровели – 47 035 человек.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 по 25 марта зарегистрировано 2963 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

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