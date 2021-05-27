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Сводка эпидситуации в Казахстане на 26 мая

26.05.2021 140590
Сводка эпидситуации в Казахстане на 26 мая
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - По состоянию на 23.59 25 мая 2021 года в Казахстане подтверждено 378 311 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Всего в стране подтвержден 378 311 случая. За прошедшие сутки зарегистрировано 1739 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане – 293;
 
в городе Алматы – 310;
 
в городе Шымкенте – 62;
 
в Акмолинской области – 130;
 
в Актюбинской области – 36;
 
в Алматинской области – 96;
 
в Атырауской области – 64;
 
в ВКО – 75;
 
в Жамбылской области – 21;
 
в ЗКО – 87;
 
в Карагандинской области – 319;
 
в Костанайской области – 40;
 
в Кызылординской области – 10;
 
в Мангистауской области – 46;
 
в Павлодарской области – 87;
 
в СКО – 39;
 
в Туркестанской области – 24.
 
В Казахстане за сутки 2810 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 343 788 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 26 мая лечение от КВИ продолжают получать 31 232 человека (30 667 КВИ+ и 565 КВИ-), из них: 
 
- в стационарах находятся 11 986 пациентов; 
 
- на амбулаторном уровне – 19 246 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
- в тяжелом состоянии – 668 пациентов;
 
- в состоянии крайней степени тяжести – 171 пациент, 
 
- на аппарате ИВЛ – 107 пациентов.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 25 мая зарегистрировано 3856 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 24 мая от КВИ скончались 28 человека. 
 
По состоянию на 24 мая зарегистрирован 121 случай заболевания пневмонией с признаками КВИ (ПЦР-тест на КВИ отрицательный), 4 человека скончались от заболевания. 
 
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 26 мая 2021 года, в "красной" зоне – города Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Карагандинская области. 
 
В "желтой" зоне – Актюбинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области и СКО. 
 
В "зеленой" зоне – Шымкент, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.
 

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