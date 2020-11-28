Сводка эпидситуации в Казахстане на 26 ноября

В разрезе регионов:
Нур-Султан - 15 762 (+77);
Алматы - 15 802 (+77);
Шымкент - 5345 (+11);
Акмолинская область - 4836 (+75);
Актюбинская область - 3469 (+7);
Алматинская область - 5605 (+30);
Атырауская область - 11571 (+14);
Восточно-Казахстанская область - 15 741 (+164);
Жамбылская область - 4366 (+14);
Западно-Казахстанская область - 7871 (+37);
Карагандинская область - 11 009 (+19);
Костанайская область - 4975 (+63);
Кызылординская область - 3289 (+3);
Мангистауская область - 3431 (+3);
Павлодарская область - 5910 (+110);
Северо-Казахстанская область - 5950 (+114);
Туркестанская область - 3468 (+2).
За прошедшие сутки в Казахстане 474 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. В разрезе регионов: Акмолинская область - 15, Актюбинская область - 2, Алматинская область - 9, Атырауская область - 2, Восточно-Казахстанская область - 98, Западно-Казахстанская область - 4, Карагандинская область - 15, Костанайская область - 23, Павлодарская область - 73, Северо-Казахстанская область - 229, Туркестанская область - 4. Итого выздоровевших в Казахстане - 114 821.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжает получать 11 571 человек, среди которых 710 детей. В стационарах находятся 3198 пациентов, на амбулаторном уровне - 8373 человека. 210 человек находятся в тяжелом состоянии, 32 - в состоянии крайней степени тяжести, 30 - на аппаратах ИВЛ.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 26 ноября зарегистрировано 2008 летальных случаев от коронавируса.
За прошедшие сутки скончались 7 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 168 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 82 человека выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 41 595, летальных случаев - 434, выздоровевших - 30 289 человек.
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