Сводка эпидситуации в Казахстане на 26 ноября

Нур-Султан. 26 ноября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 25 ноября 2020 года в Казахстане выявлены 128 400 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

В разрезе регионов:

Нур-Султан - 15 762 (+77);

Алматы - 15 802 (+77);

Шымкент - 5345 (+11);

Акмолинская область - 4836 (+75);

Актюбинская область - 3469 (+7);

Алматинская область - 5605 (+30);

Атырауская область - 11571 (+14);

Восточно-Казахстанская область - 15 741 (+164);

Жамбылская область - 4366 (+14);

Западно-Казахстанская область - 7871 (+37);

Карагандинская область - 11 009 (+19);

Костанайская область - 4975 (+63);

Кызылординская область - 3289 (+3);

Мангистауская область - 3431 (+3);

Павлодарская область - 5910 (+110);

Северо-Казахстанская область - 5950 (+114);

Туркестанская область - 3468 (+2).

За прошедшие сутки в Казахстане 474 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. В разрезе регионов: Акмолинская область - 15, Актюбинская область - 2, Алматинская область - 9, Атырауская область - 2, Восточно-Казахстанская область - 98, Западно-Казахстанская область - 4, Карагандинская область - 15, Костанайская область - 23, Павлодарская область - 73, Северо-Казахстанская область - 229, Туркестанская область - 4. Итого выздоровевших в Казахстане - 114 821.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжает получать 11 571 человек, среди которых 710 детей. В стационарах находятся 3198 пациентов, на амбулаторном уровне - 8373 человека. 210 человек находятся в тяжелом состоянии, 32 - в состоянии крайней степени тяжести, 30 - на аппаратах ИВЛ.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 26 ноября зарегистрировано 2008 летальных случаев от коронавируса.

За прошедшие сутки скончались 7 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 168 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 82 человека выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 41 595, летальных случаев - 434, выздоровевших - 30 289 человек.

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